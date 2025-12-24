  2. বিনোদন

সত্যিই কি জুটি হয়ে ফিরছেন দেব-কোয়েল

প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
জুটি হয়ে ফিরছেন দেব-কোয়েল

কলকাতার সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় অনস্ক্রিন জুটি দেব ও কোয়েল মল্লিক। তাদেরকে আবার একসঙ্গে বড় পর্দায় দেখার অপেক্ষায় ভক্তরা। শেষবার ২০১৭ সালে ‘ককপিট’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল এই জুটিকে। আট বছর পর ফের তাদের একসঙ্গে ফেরার গুঞ্জনে সরগরম টলিপাড়া।

দেব ও কোয়েল টলিউডের এমন এক জুটি, যাদের নাম শুনলেই দর্শকের মনে ভেসে ওঠে ‘পাগলু’ সিরিজ থেকে শুরু করে একের পর এক হিট ছবির স্মৃতি। দীর্ঘদিন পর আবারও এই জুটিকে একসঙ্গে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা চলছে বলে শোনা যাচ্ছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে, সম্ভাব্য নতুন ছবি ‘খাদান ২’ নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রযোজনা সংস্থা সুরিন্দর ফিল্মস ও দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার্স যৌথভাবে ছবিটি নির্মাণ করতে পারে বলেও গুঞ্জন রয়েছে।

এ বিষয়ে কোয়েল মল্লিক নিজেই জানিয়েছেন, বিষয়টি এখনও একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে। তিনি বলেন, ভালো গল্প ও শক্ত চিত্রনাট্য পেলে দেবের সঙ্গে আবার কাজ করতে তার কোনো আপত্তি নেই। তবে এখনো তিনি চিত্রনাট্য হাতে পাননি।

দেব-কোয়েল জুটির পাশাপাশি জিৎ-কোয়েল জুটির প্রত্যাবর্তন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সে প্রসঙ্গে কোয়েল জানান, জিতের সঙ্গে নিয়মিত কথাবার্তা হলেও ছবি করতে হলে অবশ্যই উপযুক্ত গল্প দরকার।

এরই মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে দেব ও কোয়েলের উপস্থিতি নতুন করে জল্পনা উসকে দিয়েছে। ঠিক এমন সময়েই বড়দিনে মুক্তি পাচ্ছে দেবের ‘প্রজাপতি ২’ এবং কোয়েল মল্লিকের ‘মিতিন মাসি’।

সব মিলিয়ে, পুরনো জনপ্রিয় জুটিকে আবার বড় পর্দায় দেখার আশায় দিন গুনছেন দর্শকরা।

 

