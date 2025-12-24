২০২৫ সালে দেশীয় শোবিজের আলোচিত ১১ ঘটনা

২০২৫ সালে দেশীয় শোবিজের আলোচিত ১১ ঘটনা
কালের পরিক্রমায় আরও একটি বছর হারিয়ে যাচ্ছে। বিদায়ী বছরটিতে দেশের শোবিজে ঘটেছে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা। সেসব ঘটনা কখনো মানুষকে আনন্দ দিয়েছে। কখনো করেছে হতবাক। কোনো কোনো ঘটনা এতটাই বিতর্তিক হয়েছে যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটি রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে। এসবের উল্লেখযোগ্য ১১টি ঘটনা একনজরে দেখে নেওয়া যাক-
বাবা হওয়ার খবর লুকিয়ে রেখেছিলেন জেমস
আবারও বাবা হওয়ার খবর লুকিয়ে রেখেছিলেন ব্যান্ডতারকা মাহফুজ আনাম জেমস। গত জুন মাসে স্ত্রী নামিয়ার কোলজুড়ে আসে তার ছেলে। তার নাম রাখা হয়েছে জিবরান আনাম। গত বছর বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক নামিয়া আমিনকে বিয়ে করেন জেমস। তবে এ ঘটনা প্রকাশ্যে আসে চলতি বছরের অক্টোবর মাসে।
আসিফ আকবর বিসিবিতে
চলতি বছরে অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ভোটের আগেই কয়েকটি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে বড় চমক হলো দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর, যিনি পরিচালক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
শাড়ি কেলেঙ্কারিতে তানজিন তিশা
অক্টোবর মাসে টিভি অভিনেত্রী তানজিন তিশার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন এক নারী উদ্যোক্তা। অভিযোগের প্রমাণস্বরূপ তিশার সঙ্গে ওই নারী উদ্যোক্তার কথোপকথনের কয়েকটি ভয়েস রেকর্ড এবং ইন্সটাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের স্ক্রিনশটও পাঠানো হয়েছে গণমাধ্যমে। জানা গেছে, গত ১৭ জানুয়ারি তানজিন তিশা তার ভেরিফায়েড ইন্সটাগ্রাম থেকে ‘এ্যাপোনিয়া’ নামে একটি অনলাইন ফ্যাশন পেজের ইন্সটাগ্রামে যোগাযোগ করেন। সেখানে তিনি জানতে চান জামদানি কী কী আছে? এরপর কয়েকটি শাড়ির ছবি পাঠানোর পর দাম জানতে চান এই অভিনেত্রী। ফ্যাশন পেজ থেকে জানানো হয় শাড়িগুলোর আলাদা আলাদা দাম। এরপর তিশা একটি শাড়ি পছন্দ করেন এবং বাসার ঠিকানা দেন। ওই ফ্যাশন পেজ থেকে জানানো হয় তিশাকে শাড়িটি টাকা দিয়ে কিনতে হবে না, বিনিময়ে শাড়ি পরে ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় শাড়ি এবং ফ্যাশন পেজটি প্রমোশন করে দিলেই হবে। তিশাও এই প্রস্তাবটি মুহূর্তেই লুফে নেন। শাড়িটি যথাসময়ে তিশার বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শাড়ি গ্রহণের প্রায় ১০ মাস সময় অতিবাহিত হলেও তিশা তার কথা রাখেননি। মাঝে ফ্যাশন পেজের স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে কয়েকবার ভয়েস মেসেজ দিয়ে দ্রুত কাজটি করে দেওয়ার কথাও বলেন তিশা। পরবর্তী সময়ে তিশা ওই নারী উদ্যোক্তার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। হোয়াটসঅ্যাপ, ফোন, ইন্সটাগ্রামসহ বিভিন্নভাবে তিশার সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানান ওই নারী উদ্যোক্তা।
নুসরাত ফারিয়া শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার
গত ১৮ মে অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়াকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করেছিল ইমিগ্রেশন পুলিশ। থাইল্যান্ড যাওয়ার সময় বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। নুসরাত ফারিয়ার বিরুদ্ধে রাজধানীর ভাটারা থানায় করা একটি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ওই মামলায় তাকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে আসামি করা হয়।
পরীমনির বিরুদ্ধে গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগ
চলতি বছরের ৪ এপ্রিল মাসে আলোচিত ও সমালোচিত চিত্রনায়িকা পরীমনির বিরুদ্ধে গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল। এক বছরের সন্তানকে খাবার খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে গৃহকর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে নায়িকার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পিংকি আক্তার ঢাকার ভাটারা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের কথা তুলে ধরে গৃহকর্মী পিংকি আক্তার জানান, এক মাস আগে কাদের নামের এক ব্যক্তির মাধ্যমে চিত্রনায়িকা পরীমনির বাসায় কাজে যোগ দেন তিনি।
হিরো আলম গ্রেফতার
গত ১৫ নভেম্বর স্ত্রী রিয়ামনির দায়ের করা মামলায় তাকে রাজধানীর হাতিরঝিল থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এর আগে হিরো আলমের স্ত্রী রিয়ামনি হিরো আলম ও আহসান হাবিব সেলিমের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা, মারধর ও ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে হাতিরঝিল থানায় মামলা করেছিলেন। গত বুধবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামানের আদালত বাদীর আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেন।
মনোনয়নবঞ্চিত যেসব তারকা
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ অনুষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক দলগুলোও তাই নির্বাচনমুখী। এরই মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। তবে এ তালিকায় কোনো শোবিজ তারকার নাম নেই। বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সঙ্গে যুক্ত আছেন বেশি সংখ্যক বিনোদন অঙ্গনের তারকা। এদের মধ্যে রয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সংগীতশিল্পী বেবী নাজনীন, রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা, মনির খান, আসিফ আকবর, নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি, চলচ্চিত্র অভিনয়শিল্পী হেলাল খান ও শিবা সানু।
ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন মিথিলা
অভিনেত্রী ও সঞ্চালক রাফিয়াথ রশিদ মিথিলা চলতি বছর পিএইচডি থিসিস শেষ করে ‘ডক্টরেট’ ডিগ্রি অর্জন করেন। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, ‘আমি ভীষণ আবেগাপ্লুত ও গর্বিত হয়ে জানাচ্ছি, সফলভাবে আমার পিএইচডি থিসিস শেষ করেছি!’ এই মুহূর্তটি আমার জীবনের পাঁচ বছরের এক দীর্ঘ যাত্রার সমাপ্তি। এই যাত্রা একদিকে মধুর আবার অন্যদিকে কষ্টমিশ্রিতও। আমার জন্য এই পথ বেছে নেওয়ার মানে ছিল পূর্ণকালীন চাকরি, মাঝেমধ্যে অভিনয় আর পরিবারের বড় দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি এই ডিগ্রি অর্জনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা।’
নিরাপত্তাজনিত কারণে বাতিল একের পর এক কনসার্ট
নিরাপত্তাজনিত কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে কনসার্ট বাতিল ও স্থগিতের ঘটনা ঘটছে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণেই আগে থেকে পরিকল্পনা করা হলেও এসব কনসার্ট থেকে পিছে হটতে বাধ্য হচ্ছে বিভিন্ন ব্যান্ড ও শিল্পীরা। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে কনসার্টের অনুমতি নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়েছে। গত প্রায় দুই-তিন মাস ধরেই কনসার্ট বাতিলের কথা শোনা যাচ্ছিল শিল্পী-মিউজিশিয়ানদের মুখে। কিছু জায়গায় কনসার্টের অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। আবার কিছু জায়গায় কনসার্ট না করতে দেয়ার কথা বলে আসছে একটি দল। যার কারণে গানের আয়োজন কিংবা কনসার্ট একে একে বাতিল হচ্ছে। অথচ এই সময়ে জমজমাট থাকার কথা ছিল কনসার্ট অঙ্গন। কারণ এরই মধ্যে স্টেজের মৌসুম শুরু হয়েছে। এই সময়টায় শিল্পী মিউজিশিয়ানরা স্বাভাবিকভাবেই ব্যস্ত সময় পার করেন কনসার্টে। কিন্তু সেদিক থেকে এবার বড় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন তারা। পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন আয়োজকরা। ঢাকায় নিরাপত্তাজনিত কারণে স্থগিত করা হয় পাকিস্তানি সংগীত তারকা আতিফ আসলামের কনসার্ট। তারও আগে ১৪ই নভেম্বর ঢাকায় নিরাপত্তাজনিত কারণে স্থগিত হয় কিংবদন্তি ব্যান্ড তারকা জেমস ও পাকিস্তানের খ্যাতিমান শিল্পী আলী আজমতের কনসার্টও। চলতি ডিসেম্বরে আরও কমপক্ষে ১০টি কনসার্ট বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশের বাইরের নানা জায়গায় পারফর্ম করার কথা থাকলেও সেগুলো একে একে বাতিল হচ্ছে বলেও শোনা যাচ্ছে।
ছায়ানট ও উদীচীতে আগুন
গত ২০ ডিসেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডিতে অবস্থিত দেশের প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানটে হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং ভাঙচুর করা হয়। জানা গেছে, ঘটনার সন্ধ্যায় একদল লোক কার্যালয়ে এসে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এতে কার্যালয়ের ভিতরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিস জানায়, ১৪/২ তোপখানা রোডে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সংসদ কার্যালয়ে আগুনের সংবাদ পাওয়া যায়।
আরও পড়ুন:
শাকিবের রাজ্যে উজ্জ্বল জাহিদ হাসান, সুবাস ছড়ালেন সাবিলা-তুষি
২০২৫ সালের আলোচিত ৫ সিনেমা
২০২৬ সালে বলিউডে বিশাল বাজেটের যেসব সিনেমা আসছে
বিটিভিতে আবারও ‘নতুন কুঁড়ি’
প্রায় দুই দশকের দীর্ঘ বিরতির পর আবারও ফিরছে নতুন কুঁড়ি। স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে মোস্তফা মনোয়ারের প্রযোজনায় আবার শুরু হয় ‘নতুন কুঁড়ি’। সে সময় বিটিভির অন্যতম আলোচিত এই অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে শিশু-কিশোরদের স্বপ্নের মঞ্চ। নানা প্রান্ত থেকে উঠে আসা তরুণেরা গান, নাচ, অভিনয়, আবৃত্তি, গল্পবলা, কৌতুকসহ বিভিন্ন শাখায় নিজেদের প্রতিভা মেলে ধরার সুযোগ পান। ২০০৫ সাল পর্যন্ত চলে এ অনুষ্ঠান। পরে নানা কারণে অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয় বিটিভি। ২০২০ সালে অনুষ্ঠানটি আবার শুরু করার খবর শোনা গিয়েছিল। কিন্তু পরে বলা হয়, কোভিড মহামারির কারণে সেটা আর সম্ভব হয়নি।
এমএমএফ/এলআইএ