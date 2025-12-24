বাংলাদেশ কি কেবল একটি ধর্মের দেশ, প্রশ্ন চমকের
ময়মনসিংহের ভালুকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী যুবক দিপু চন্দ্র দাস হত্যাকাণ্ড ও লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে ধর্মের নামে সহিংসতা ও বৈষম্যের কড়া সমালোচনা করেন তিনি। সেইসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, বাংলাদেশ কি কেবল একটি ধর্মের দেশ?
অভিনয়ের পাশাপাশি সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে বরাবরই সরব অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক। এবার তিনি প্রতিবাদ জানালেন ময়মনসিংহের ভালুকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী যুবক দিপু চন্দ্র দাসকে হত্যার পর লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার নৃশংস ঘটনার বিরুদ্ধে।
মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে চমক প্রশ্ন তোলেন, ‘বাংলাদেশ কি কেবল একটি ধর্মের দেশ? অন্য ধর্মাবলম্বীদের কি এখানে সমান অধিকার নেই?’
তার ভাষায়, যদি সব ধর্মের মানুষের জন্য সমান রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ নিশ্চিত না করা হয়, তাহলে সাম্প্রদায়িক একপাক্ষিক বর্ণনা কখনোই বন্ধ হবে না।
অভিনেত্রী স্পষ্ট করে বলেন, সব ধর্ম ও পেশার মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে ব্যর্থ হবে। ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করাকে তিনি প্রকৃত ধর্ম মানতে নারাজ। চমকের মতে, সৃষ্টিকর্তার নামে মানুষ হত্যা করা ধর্ম নয়; বরং তা ক্ষমতা ও অর্থ লুটের হাতিয়ার।
স্ট্যাটাসে তিনি আরও লেখেন, স্রষ্টা যখন পৃথিবীতে নানা ধর্ম ও পরিচয়ের মানুষকে সহাবস্থানের সুযোগ দিয়েছেন, তখন ধর্মের অজুহাতে কাউকে হত্যা করার কোনো অধিকার কারও নেই। যারা এমন কাজ করে, তাদের কাছে ধর্ম কেবল একটি ব্যবসা ও ক্ষমতার মাধ্যম।
চমকের এই বক্তব্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই সমর্থন জানিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে অভিনেত্রী নিজে আর কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি।
