স্টার সিনেপ্লেক্সে একদিকে সাপের ভয় অন্যদিকে স্পঞ্জের হাসির ঝড়

স্টার সিনেপ্লেক্সে একদিকে সাপের ভয় অন্যদিকে স্পঞ্জের হাসির ঝড়
ভয় পেলে গা শিউরে ওঠে, আবার হাসলে পেট ধরে যায় - এই দুই বিপরীত অনুভূতির পসরা নিয়ে বড়দিনে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে আসছে দুটি একেবারে ভিন্ন স্বাদের সিনেমা। একদিকে জঙ্গলের গভীরে ভয়ংকর দৈত্যাকার সাপ, অন্যদিকে সমুদ্রতলে হলুদ স্পঞ্জের উন্মাদ হাসি। আগামী ২৫ ডিসেম্বর স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে নতুন ‘অ্যানাকোন্ডা’ এবং অ্যানিমেশন ছবি ‘স্পঞ্জবব স্কয়ারপ্যান্টস: সার্চ ফর স্কয়ারপ্যান্টস’।
অ্যানাকোন্ডার নাম শুনলেই দর্শকের মনে ফিরে আসে ১৯৯৭ সালের সেই আতঙ্ক। ভয়ংকর সাপ, ঘন জঙ্গল আর মৃত্যুভয়ের গল্পে তৈরি সেই সিনেমা এক সময় বক্স অফিস কাঁপিয়েছিল। এরপর একাধিক সিক্যুয়েল এলেও এবার নির্মাতারা ভিন্ন পথে হেঁটেছেন।
নতুন অ্যানাকোন্ডা কোনো সরাসরি রিমেক নয়; এটি তৈরি হয়েছে কমেডি-থ্রিলার ঘরানার মেটা-রিবুট হিসেবে। গল্পের কেন্দ্রীয় দুই চরিত্র ডগ ও গ্রিফ। জীবনের মাঝপথে দাঁড়িয়ে তারা ঠিক করে শৈশবের প্রিয় সিনেমা ‘অ্যানাকোন্ডা’ আবার বানাবে। সেই লক্ষ্যেই ছোট বাজেটের শুটিং করতে পাড়ি জমায় আমাজনের গভীর জঙ্গলে।
কিন্তু সিনেমা বানাতে গিয়ে তারা পড়ে যায় বাস্তব বিপদের মুখে। ভয়ংকর আবহাওয়া, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যোগ হয় এক সত্যিকারের বিশাল অ্যানাকোন্ডা। মজা আর নস্টালজিয়া মুহূর্তে বদলে যায় প্রাণঘাতী লড়াইয়ে। জঙ্গলের হাসি-ঠাট্টা রূপ নেয় বাঁচা-মরার খেলায়।
প্রিমিয়ার শোয়ের পর দর্শকদের প্রতিক্রিয়া মিশ্র হলেও অনেকেই বলছেন বড়দিনের ছুটিতে এটি নিখাদ বিনোদনের এক জমজমাট সিনেমা। বিশেষ করে প্রধান দুই অভিনেতার কেমিস্ট্রি আর আত্মসচেতন রসবোধ বেশ উপভোগ্য।
অন্যদিকে পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেখার মতো একেবারে আলাদা আনন্দ নিয়ে এসেছে স্পঞ্জবব। হলুদ রঙের এই স্পঞ্জ চরিত্রটি বহু বছর ধরেই শিশু-কিশোর থেকে বড়দের মন জয় করে চলেছে।
নতুন সিনেমা ‘স্পঞ্জবব স্কয়ারপ্যান্টস: সার্চ ফর স্কয়ারপ্যান্টস’ সিরিজের চতুর্থ থিয়েটার চলচ্চিত্র। গল্পে স্পঞ্জবব বেরিয়ে পড়ে তার হারিয়ে যাওয়া পোষা শামুক গ্যারিকে খুঁজতে। এই অভিযানে তাকে সমুদ্রের গভীরে যেতে হয় এক অদ্ভুত যানে, যেখানে মুখোমুখি হতে হয় ভূত জলদস্যু ফ্লাইং ডাচম্যানের মতো ভয়ংকর চরিত্রদের।
ভয়, বন্ধুত্ব, সাহস আর মজার কাণ্ডকারখানায় ভরা এই সিনেমায় স্পঞ্জবব নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে সাহসী হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। তার সঙ্গে থাকে চিরচেনা বন্ধু প্যাট্রিক, আর পেছন থেকে উদ্ধারে ছুটে আসে মিস্টার ক্র্যাবস, স্কুইডওয়ার্ড ও গ্যারি।
মুক্তির পর থেকেই সিনেমাটি দর্শকদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছে। হাসি আর উন্মাদনায় ভরা এই অ্যানিমেশন ছবিকে সমালোচকরাও ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন।
