  2. বিনোদন

সেরা অভিনয়ের জন্য মনোনয়ন পেয়ে ইতিহাস গড়লো কুকুর

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৩ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সেরা অভিনয়ের জন্য মনোনয়ন পেয়ে ইতিহাস গড়লো কুকুর
সেরা অভিনয়ের জন্য মনোনয়ন পেয়ে ইতিহাস গড়লো কুকুর

নোভা স্কটিয়ার একটি রিট্রিভার প্রজাতির কুকুর ইন্ডি। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছে সে। আসছে ৯ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে অ্যাস্ট্রা ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডসের ৯ম আসর। সেখানেই ‘সেরা ভূতুড়ে বা রোমাঞ্চকর অভিনয়’ বিভাগে মনোনীত হলো কুকুরটি।

এই মনোনয়ন আসে ইন্ডির চমৎকার অভিনয়ের জন্য। ‘গুড বয়’ সিনেমায় অভিনয় করে সে এই মনোনয়ন পেয়েছে।

আরও পড়ুন
প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া তরুণকে স্ট্যাম্প দিয়ে পিটিয়েছিলেন ঐশী
নায়ক রিয়াজের মৃত্যুর গুজব, যা জানা গেল

মজার বিষয় হলো, একই বিভাগের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন ইথান হক, স্যালি হকিন্স এবং সফি থ্যাচারের মতো তারকারা। তাদের সঙ্গে ‘সেরা ভূতুড়ে বা রোমাঞ্চকর অভিনয়’ বিভাগে সেরা হতে লড়বে ইন্ডি।

চলচ্চিত্রে ইন্ডি একজন বিশ্বস্ত কুকুরের চরিত্রে অভিনয় করেছে। সে অতিপ্রাকৃত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের মালিককে রক্ষা করে।


‘গুড বয়’ সিনেমায় দুর্দান্ত অভিনয় করেছে ইন্ডি

সেখানে ইন্ডির অভিনয় এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, সিনেমার ভীতিকর ও রোমাঞ্চকর পরিবেশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে তার উপস্থিতির ওপর নির্ভর করেছিল বলে অনেক সমালোচক একমত। ইন্ডির এই অভিনয় বিশ্বব্যাপী প্রশংসা কুড়িয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছিল অস্কারে যেন ইন্ডিকে মনোনয়ন দেয়া হয়। তবে কুকুর হিসাবে এটি মনোনীত হওয়ার যোগ্য নয়।

ইন্ডির এই ইতিহাস গড়া মুহূর্ত চলচ্চিত্রের জগতে প্রাণি অভিনেতাদের অবস্থান এবং ক্ষমতাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।