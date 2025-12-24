সেরা অভিনয়ের জন্য মনোনয়ন পেয়ে ইতিহাস গড়লো কুকুর

সেরা অভিনয়ের জন্য মনোনয়ন পেয়ে ইতিহাস গড়লো কুকুর
নোভা স্কটিয়ার একটি রিট্রিভার প্রজাতির কুকুর ইন্ডি। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছে সে। আসছে ৯ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে অ্যাস্ট্রা ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডসের ৯ম আসর। সেখানেই ‘সেরা ভূতুড়ে বা রোমাঞ্চকর অভিনয়’ বিভাগে মনোনীত হলো কুকুরটি।
এই মনোনয়ন আসে ইন্ডির চমৎকার অভিনয়ের জন্য। ‘গুড বয়’ সিনেমায় অভিনয় করে সে এই মনোনয়ন পেয়েছে।
মজার বিষয় হলো, একই বিভাগের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন ইথান হক, স্যালি হকিন্স এবং সফি থ্যাচারের মতো তারকারা। তাদের সঙ্গে ‘সেরা ভূতুড়ে বা রোমাঞ্চকর অভিনয়’ বিভাগে সেরা হতে লড়বে ইন্ডি।
চলচ্চিত্রে ইন্ডি একজন বিশ্বস্ত কুকুরের চরিত্রে অভিনয় করেছে। সে অতিপ্রাকৃত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের মালিককে রক্ষা করে।
‘গুড বয়’ সিনেমায় দুর্দান্ত অভিনয় করেছে ইন্ডি
সেখানে ইন্ডির অভিনয় এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, সিনেমার ভীতিকর ও রোমাঞ্চকর পরিবেশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে তার উপস্থিতির ওপর নির্ভর করেছিল বলে অনেক সমালোচক একমত। ইন্ডির এই অভিনয় বিশ্বব্যাপী প্রশংসা কুড়িয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছিল অস্কারে যেন ইন্ডিকে মনোনয়ন দেয়া হয়। তবে কুকুর হিসাবে এটি মনোনীত হওয়ার যোগ্য নয়।
ইন্ডির এই ইতিহাস গড়া মুহূর্ত চলচ্চিত্রের জগতে প্রাণি অভিনেতাদের অবস্থান এবং ক্ষমতাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে।
