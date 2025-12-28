হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ করে আজ তিনি কোটিপতি অভিনেতা

হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ করে আজ তিনি কোটিপতি অভিনেতা
চকচকে আলো, লাল গালিচা আর কোটি টাকার সম্পদের আড়ালেও লুকিয়ে থাকে এমন কিছু জীবনগাথা যা শুনলে চোখ ভিজে যায়। অনুপ্রেরণায় ভরে ওঠে বুক। আজ যাকে বলিউডের অন্যতম শক্তিশালী চরিত্রাভিনেতা হিসেবে সম্মান করা হয়, একসময় জীবন বাঁচাতে তাকেই হোটেলের থালা-বাসন ধুতে হয়েছিল। সেই মানুষটিই সঞ্জয় মিশ্র। সংগ্রামকে জয় করে আজ কোটিপতি অভিনেতা তিনি।
বলিউডে সাফল্যের আগে অনেক তারকাকেই পার হতে হয়েছে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে। তবে সঞ্জয় মিশ্রর জীবনসংগ্রাম যেন সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। অভিনয়ের স্বপ্ন নিয়ে মুম্বাইয়ে এলেও একপর্যায়ে কাজ না পেয়ে চরম হতাশায় ভুগতে শুরু করেন তিনি।
ক্যারিয়ারের সেই ভয়াবহ সংকটে মুম্বাই ছেড়ে ঋষিকেশে চলে যান সঞ্জয় মিশ্র। জীবিকা নির্বাহের জন্য কখনো রাস্তার ধারে অমলেট বানিয়েছেন, আবার কখনো হোটেলে থালা-বাসন ধুয়ে দিন কাটিয়েছেন। জানা যায়, তখন ৫০টি কাপ ধোয়ার বিনিময়ে পেতেন মাত্র ১৫০ রুপি।
এই কঠিন সময়েই জীবনে নেমে আসে আরও এক গভীর আঘাত। মারা যান তার বাবা। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের এমন অন্ধকারে ভবিষ্যত নিয়ে প্রায় হাল ছেড়েই দিতে বসেছিলেন তিনি। ঠিক তখনই ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। পরিচালক রোহিত শেঠির কাছ থেকে ফোন আসে ‘অল দ্য বেস্ট’ ছবির জন্য। চরিত্রটি ছোট হলেও সেটিই আবার ফিরিয়ে আনে অভিনয়ের প্রতি তার বিশ্বাস। সেখান থেকেই নতুন করে পথচলা শুরু।
অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্র
এরপর একে একে ‘আঁখো দেখি’, ‘মাসান’, ‘কামিয়াব’, ‘কাদভি হাওয়া’, ‘ভাধ’-এর মতো ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ে দর্শক ও সমালোচকদের মন জয় করেন সঞ্জয় মিশ্র। পাশাপাশি ‘ভুল ভুলাইয়া ২’, ‘সন অফ সর্দার’, ‘হীর এক্সপ্রেস’-এর মতো বাণিজ্যিক ছবিতেও তিনি হয়ে ওঠেন দর্শকপ্রিয় মুখ।
আজ পর্যন্ত ২ শতাধিকেরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন এই অভিনেতা। থিয়েটারেও রয়েছে তার সক্রিয় উপস্থিতি।
শাহরুখ খানের সঙ্গে মজায় মেতেছেন অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্র
সংগ্রাম পেরিয়ে আজ সঞ্জয় মিশ্র শুধুই সফল নন, আর্থিকভাবেও তিনি বেশ শক্ত অবস্থানে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, তার মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৪৯ কোটি রুপি। সম্প্রতি মুম্বাইয়ের মাধ দ্বীপে প্রায় ৪.৯৫ কোটি রুপি মূল্যের বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছেন তিনি।
