পাকিস্তানি উপস্থাপকের মুখে রোকেয়ার নাম, চমকে গেলেন কাবিলা পলাশ

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৫ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানি উপস্থাপক জয়নব আব্বাস ও কাবিলা পলাশ

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের মাঠে ক্রিকেটের উত্তাপের মাঝেই তৈরি হলো এক মজার ও চমকপ্রদ মুহূর্ত। পাকিস্তানের জনপ্রিয় ক্রীড়া উপস্থাপক জয়নব আব্বাসের মুখে পরিচিত এক নাম শুনে সরাসরি সম্প্রচারে চমকে উঠলেন অভিনেতা ব্যাচেলর পয়েন্ট নাটকের জনপ্রিয় চরিত্র কাবিলাখ্যাত জিয়াউল হক পলাশ।

২৬ ডিসেম্বর সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স এবং চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে বিপিএলের নতুন আসর। এবারের আসরে দর্শকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ যোগ করতে উপস্থাপনা ও ধারাভাষ্যে এসেছে ভিন্নতা।

উপস্থাপিকার ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের জয়নব আব্বাস ও ভারতের ক্রীড়া উপস্থাপক রিধিমা পাঠককে। কয়েকটি ম্যাচে ধারাভাষ্যেও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে জয়নবের।

নোয়াখালী এক্সপ্রেসের একটি ম্যাচ চলাকালে মাঠে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় ধারাবাহিকের অভিনেতা পলাশ। ম্যাচের ফাঁকে জয়নব আব্বাস তাকে মাঠে ডেকে নেন এবং নোয়াখালী এক্সপ্রেস নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। হাসিমুখে সাবলীল উত্তর দিচ্ছিলেন পলাশ। হঠাৎই জয়নব যখন রোকেয়ার নাম উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন, তখনই দৃশ্যপট বদলে যায়।

প্রশ্ন শুনে মুহূর্তেই বিস্মিত হয়ে পড়েন পলাশ। অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন, ‘ওহ মাই গড, তুমি রোকেয়ার বিষয়টা জানো?’

জয়নব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, তিনি বিষয়টি জানেন। তখন পলাশ হাসতে হাসতে বলেন, রোকেয়া ভালো আছে, সে নোয়াখালীতেই আছে। অন্যদিকে ইভা আছেন আমেরিকায়, আর তিনি নিজে সিলেটে বসে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের খেলা উপভোগ করছেন।

হঠাৎ এই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উঠে আসায় দর্শকদের মাঝেও তৈরি হয় কৌতূহল ও আনন্দ। ক্রিকেট মাঠে এমন স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্ত বিপিএলের সম্প্রচারকে যে বাড়তি রঙ দিচ্ছে, তা বলাই যায়।

 

