টাইটানিকের নায়িকার প্রথম ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত কেটেছে মেয়েদের সঙ্গে
ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই স্পষ্টভাষী হলিউড তারকা কেট উইন্সলেট। এবার এক সাক্ষাৎকারে কৈশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের কিছু অপ্রকাশিত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে নতুন করে আলোচনায় এলেন ‘টাইটানিক’ খ্যাত এই অভিনেত্রী।
সম্প্রতি এক পডকাস্টে নিজের জীবনের এমন কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তিনি যা আগে কখনও প্রকাশ করেননি। কৈশোরকাল নিয়ে অকপট হয়ে তিনি জানান, জীবনের শুরুর দিকে কৌতূহল ও আবেগের টানে কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত কেটেছে নারীদের সঙ্গেই।
কেট বলেন, কৈশোরে তিনি নিজেকে খুঁজে পাওয়ার একটি জটিল সময় পার করছিলেন। সেই সময়ে অনুভূতি ও সম্পর্কের গভীরতা বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে নারীদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার। পাশাপাশি কয়েকজন পুরুষকেও চুমু খাওয়ার কথা স্বীকার করেন তিনি।
তবে সেই বয়সে নিজের অনুভূতি ও পরিচয় সম্পর্কে তিনি যে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন না, সেটিও স্পষ্ট করেন অভিনেত্রী।
তার ভাষ্য অনুযায়ী, সেই সম্পর্কগুলো দ্রুত গভীর হয়ে ওঠায় মানসিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল দু’পক্ষকেই। জীবনের ওই অধ্যায় তাকে মানুষ ও সম্পর্কের জটিলতা বুঝতে সাহায্য করেছে বলেও জানান তিনি।
এদিকে অন্য এক সাক্ষাৎকারে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের আরও একটি অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেন কেট উইন্সলেট। তিনি জানান, জনপ্রিয় মার্কিন র্যাপার এমিনেম একসময় তাকে ব্যক্তিগত এক প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পরে সেটি তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। কেটের ভাষায়, নিজের সীমারেখা স্পষ্ট রাখতেই তিনি এমন প্রস্তাব মেনে নেননি।
১৯৯৪ সালে মুক্তি পাওয়া ‘হেভেনলি ক্রিয়েচার্স’ ছবির কথাও স্মরণ করেন কেট। জানান, সদ্য কৈশোর পেরোনো বয়সে করা ওই চরিত্রটির সঙ্গে নিজের জীবনের শেষ কৈশোরের অনুভূতির মিল খুঁজে পান তিনি।
খোলামেলা এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আবারও প্রমাণ করলেন, নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতা নিয়ে সত্য বলতে কখনও পিছপা নন কেট উইন্সলেট।
