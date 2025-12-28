সালমানের জন্মদিন ঘিরে ভাইরাল হয়েছে ছবিটি, জানা গেছে আসল রহস্য

সালমানের জন্মদিন ঘিরে ভাইরাল হয়েছে ছবিটি, জানা গেছে আসল রহস্য
জন্মদিন মানেই উপহার। তবে সেই উপহার যদি হয় ‘রিটার্ন গিফট’-আর তাও এমন! ৬০ বছরে পা দেওয়া সালমান খানের জন্মদিন ঘিরে এবার নেটদুনিয়ায় ভাইরাল এক চমকপ্রদ ছবি। যেখানে প্রিয় সাংবাদিক বান্ধবীর কপালে চুমু আঁকা থেকে শুরু করে, প্রাক্তন প্রেমিকা ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের পাশে দাঁড়িয়ে কেক কাটতেও দেখা গেছে ‘ভাইজান’-কে।
ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা যায়, বেলুন, রঙিন রাংতা আর আলোয় ঝলমলে একটি ঘর। মাঝখানে টেবিলে রাখা চকোলেট কেক। হাসিমুখে সেই কেক কাটছেন সালমান খান। তার ঠিক পাশেই নীল পোশাকে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। আরেক পাশে সিফন শাড়িতে ক্যাটরিনা কাইফ। দুই সাবেক প্রেমিকাকেই দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক ও হাসিখুশি মেজাজে।
চমক এখানেই শেষ নয়। ঘরোয়া এই জন্মদিনের পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন তাদের স্বামীরাও। ক্যাটরিনার সঙ্গে দেখা যায় ভিকি কৌশলকে-পরনে কালো পোশাক। আর ঐশ্বরিয়ার পাশে ছিলেন অভিষেক বচ্চন, সাদা পোশাকে। ছবিতে জায়গা পেয়েছেন অরিজিত সিংও-যেন অতীতের সব তিক্ততা ভুলে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে হাজির হয়েছেন তিনি। এমনকি খুঁটিয়ে দেখলে চোখে পড়ে একটি কৃষ্ণসার হরিণও!
তবে বাস্তবে নয়-এই পুরো দৃশ্যই তৈরি হয়েছে প্রযুক্তির কারসাজিতে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের সাহায্যে বানানো এই ছবিই এখন নেটদুনিয়ায় ভাইরাল। প্রযুক্তি যেন এক ফ্রেমে মিলিয়ে দিয়েছে সালমানের জীবনের নানা অধ্যায়ের মানুষদের।
ছবিটি ঘিরে আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন সালমান অনুরাগীরা। অনেকের মন্তব্য,“প্রযুক্তি নয়, সত্যিই যদি এমনটা ঘটত, তা হলে ৬০ বছরের জন্মদিনে এর চেয়ে সুন্দর ‘রিটার্ন গিফট’ আর কিছু হতে পারত না।”
