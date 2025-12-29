পারিবারিক টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে দীপ্ততে আসছে ‘পরম্পরা’

পারিবারিক টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে দীপ্ততে আসছে ‘পরম্পরা’
নতুন মেগা ধারাবাহিক শুরু করছে দীপ্ত টেলিভিশন। নতুন বছরের তৃতীয় দিন থেকে চ্যানেলটি দেখাবে ধারাবাহিক ‘পরম্পরা’। পারিবারিক মূল্যবোধ, প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব ও ভালোবাসার গল্পের এ ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রজন্মের একঝাঁক অভিনয়শিল্পী।
আজ (২৯ ডিসেম্বর) সোমবার সকালে দীপ্ত টেলিভিশন প্রাঙ্গণে এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন ধারাবাহিক নিয়ে কথা বলেন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও শিল্পীরা। সেখানে জানানো হয়, ‘পরম্পরা’ মূলত তিন প্রজন্মের জীবন, মূল্যবোধ ও পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে এক আবেগঘন পারিবারিক আখ্যান।
ধারাবাহিকে দেখা যাবে ইংল্যান্ডে বেড়ে ওঠা নাহিয়ান দীর্ঘদিন পর ঢাকায় ফিরে আসেন। নিজেকে এক ভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশে মানিয়ে নিতে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। তার আধুনিক জীবনধারা ও চিন্তাভাবনার সঙ্গে যৌথ পরিবারের ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত তৈরি হয়।
একই ছাদের নিচে তিন প্রজন্মের ভালোবাসা, মতবিরোধ, মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ও সম্পর্কের গভীরতা গল্পকে ধীরে ধীরে নিয়ে যায় নানা আবেগের বাঁকে। ব্যক্তিগত স্বপ্ন ও ভালোবাসার দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়েই সবাই উপলব্ধি করে, সময়ের সঙ্গে সমাজ বদলালেও পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধন চিরস্থায়ী।
পরিবারের বড় ছেলের চরিত্রে অভিনয় করছেন শতাব্দী ওয়াদুদ। বিদেশ থেকে স্থায়ীভাবে দেশে ফিরতে চাইলেও তার পরিবার (স্ত্রী ও সন্তানরা) তাতে রাজি নয়। শতাব্দী ওয়াদুদ বলেন, ‘নাটকটির বিষয়বস্তু হলো এক প্রজন্মের ঐতিহ্য বা লিগেসি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যা করতে গিয়ে সময়ের পরিবর্তনের কারণে নানান ধরনের চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয়।’
শতাব্দী ছাড়াও এতে অভিনয় করেছেন ডলি জহুর, শতাব্দী ওয়াদুদ, সুষমা সরকার, শাফিউল রাজ, নূপুর আহসান, জান্নাতুল ফেরদৌস কাজল, কাজী রাজু, মিলি বাসার, সানজিদা মিলা, শানারেই দেবী শানু, রাগিব ইয়াসার, উপমা, সংগিতা চৌধুরী ও তানভীর রিজভি।
বক্তব্য দেন আশিস রায়
‘পরম্পরা’র চিত্রনাট্য লিখেছেন আফিফা মোহসিনা অরণি, সংলাপ রচনা করেছেন সরোয়ার সৈকত। ধারাবাহিকটির লাইন প্রডিউসারের দায়িত্বে আছেন জাহিদুল ইসলাম জাহিদ। পরিচালনা করেছেন আশিস রায়। তিনি বলেন, ‘নাটক মানেই তো জীবনের কথা বলা। আমাদের জীবনটাও প্রতিদিন একটা নাটকের মধ্যদিয়েই চলে। আমার যারা নাট্যকার বা গল্পকার, তারা এই জায়গাটা এত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন এবং আমি এই নাটকে ঠিক সেই তিন প্রজন্মের শিল্পীদের সমন্বয় ঘটাতে পেরেছি। তাদের নিয়ে কাজ করতে পেরে মনে হচ্ছে একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণ করলাম। বাংলাদেশের মানুষ চমৎকার একটা গল্পের মেগা সিরিয়াল দেখতে পারবেন।’
৩ জানুয়ারি সম্প্রচার শুরু হওয়ার পর ধারাবাহিকটি দেখানো হবে শনি থেকে বৃহস্পতিবার প্রতিদিন রাত ৯টা ৩০ মিনিটে। দীপ্ত টিভি ছাড়াও দীপ্ত প্লে ও দীপ্ত টিভির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও দেখা যাবে এটি।
