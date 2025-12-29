বিপিএলের মঞ্চে তানজিন তিশা, মিশ্র প্রতিক্রিয়া

বিপিএলের মঞ্চে তানজিন তিশা, মিশ্র প্রতিক্রিয়া
দ্বাদশ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতালেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। তবে তার ‘বিপিএল লুক’ সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তার উপস্থিতি ও লুক নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে।
রুপালি চুমকি বসানো গ্লিটারি টপস, নিয়ন রঙের কার্গো প্যান্ট, ভারী নেকলেস ও স্টোনের ব্যবহার তার লুকে আনেছে অতিরিক্ত চকচকে ভাব। অনেক নেটিজেন এই ভঙ্গি ও পোশাকের জন্য কটাক্ষ করেছেন।
কেউ লিখেছেন, ‘আমি তো প্রথমে আপনাকেই বিপিএলের ট্রফি মনে করেছিলাম!’
আবার কেউ ‘ছাপরি’ বা ‘যাত্রাপালার নায়িকা’ উল্লেখ করে তিশার ফ্যাশন সেন্স নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন তার মাঠে ঢুকতে পারার বিষয়টি নিয়েও নানা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। যদিও তিশা এসব মন্তব্যের কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি। তবে তার ভক্তরা নৃত্য পরিবেশন ও গ্যালারির বিনোদনের জন্য তাকে প্রশংসা করেছেন।
এমনকি সমালোচনার মাঝে তার সাহসী ও আলাদা ফ্যাশন সেন্সও অনেকের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। বিপিএলের মঞ্চে তার উপস্থিতি যেমন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে, তেমনি ভক্তদের জন্য একটি আকর্ষণীয় মুহূর্ত হিসেবেও রয়ে গেছে।
