  2. বিনোদন

ফরিদা পারভীন স্মরণে বিশেষ আয়োজন

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৬ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ফরিদা পারভীন স্মরণে বিশেষ আয়োজন
ফরিদা পারভীন

গত ১৩ সেপ্টেম্বর না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন লোক ও লালনসংগীতের কিংবদন্তি শিল্পী ফরিদা পারভীন। মৃত্যুর পর এবারই প্রথম এলো তার জন্মদিনের মাহেন্দ্রক্ষণ। এদিন তার স্মরণে থাকছে বিশেষ আয়োজন। আর তা আয়োজন করেছে ফরিদার হাতেগড়া সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘অচিন পাখি সংগীত একাডেমি’।

আগামী ৩১ ডিসেম্বর শিল্পীর জন্মদিনে বিকেল ৪টায় এ আয়োজন হবে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে। সেখানে থাকবে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকবেন সংগীতাঙ্গনের নানা গুণীজন।

বিশেষ এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা এবং শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক রেজাউদ্দিন স্টালিন।

আরও পড়ুন
পারিবারিক টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে দীপ্ততে আসছে ‘পরম্পরা’
আবারও মা হওয়ার গুঞ্জনে মুখ খুললেন বুবলী

উদ্বোধন করবেন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ। সভাপতিত্ব করবেন ফরিদা পারভীনের জীবনসঙ্গী ও নন্দিত বংশীবাদক গাজী আব্দুল হাকিম।

১৯৫৪ সালে ৩১ ডিসেম্বর নাটোরের সিংড়ায় জন্ম ফরিদা পারভীনের। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তার পেশাদার সংগীতজীবন শুরু হয়। ক্যারিয়ারে নজরুলগীতি, দেশাত্মবোধকসহ নানা ধরনের গান করলেও তিনি মূলত জনপ্রিয়তা পেয়েছেন লালনসংগীতের মাধ্যমে।

সংগীতে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৭ সালে তিনি একুশে পদক এবং ১৯৯৩ সালে ‘সেরা প্লেব্যাক গায়িকা’ হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

 

এমআই/এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।