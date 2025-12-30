  2. বিনোদন

খালেদা জিয়ার প্রয়াণে ডিপজল ও শিল্পী সমিতির শোক

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৭ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার প্রয়াণে ডিপজল ও শিল্পী সমিতির শোক
ডিপজল ও শিল্পী সমিতির শোক

 

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন অভিনেতা মনোয়ার হোসেন ডিপজল। এক শোকবার্তায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন, দেশনেত্রী হিসেবে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রাজনীতির উত্তাল পথচলায় তার অবদান অম্লান স্মৃতিতে থাকবে।

শিল্পী সমিতির পক্ষে ওই শোকবার্তায় তিনি আরও লিখেছেন, এই কঠিন সময়ে আমরা তার শোক সন্তপ্ত পরিবার, আত্মীয়স্বজন, সবার প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে উত্তম প্রতিদান দেন এবং তার পরিবারের সকল সদস্যকে এই অসহনীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দান করেন।
 
আরও পড়ুন: 
‘তার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, এর বিচার আল্লাহ অবশ্যই করবেন’
খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব, জনসেবা জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে : বাঁধন
বড় দুঃসময়ে বিদায় নিলেন বেগম খালেদা জিয়া : জয়া আহসান

আজ (৩০ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার ভোর ৬টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বেগম খালেদা জিয়া। কাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও এর সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে, জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। জানাজা শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় খালেদা জিয়াকে দাফন করা হবে স্বামী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধির পাশে।

এমআই/আরএমডি

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

খালেদা জিয়ার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা: জেমস

খালেদা জিয়ার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা: জেমস

খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব, জনসেবা জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে : বাঁধন

খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব, জনসেবা জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে : বাঁধন

খালেদা জিয়াকে সামনে থেকে দেখার মধুর স্মৃতি জানালেন গায়িকা পুতুল

খালেদা জিয়াকে সামনে থেকে দেখার মধুর স্মৃতি জানালেন গায়িকা পুতুল