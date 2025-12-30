খালেদা জিয়ার প্রয়াণে ডিপজল ও শিল্পী সমিতির শোক

খালেদা জিয়ার প্রয়াণে ডিপজল ও শিল্পী সমিতির শোক
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন অভিনেতা মনোয়ার হোসেন ডিপজল। এক শোকবার্তায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন, দেশনেত্রী হিসেবে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রাজনীতির উত্তাল পথচলায় তার অবদান অম্লান স্মৃতিতে থাকবে।
শিল্পী সমিতির পক্ষে ওই শোকবার্তায় তিনি আরও লিখেছেন, এই কঠিন সময়ে আমরা তার শোক সন্তপ্ত পরিবার, আত্মীয়স্বজন, সবার প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে উত্তম প্রতিদান দেন এবং তার পরিবারের সকল সদস্যকে এই অসহনীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দান করেন।
আজ (৩০ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার ভোর ৬টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বেগম খালেদা জিয়া। কাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও এর সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে, জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। জানাজা শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় খালেদা জিয়াকে দাফন করা হবে স্বামী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধির পাশে।
