‘তার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, এর বিচার আল্লাহ অবশ্যই করবেন’

‘তার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, এর বিচার আল্লাহ অবশ্যই করবেন’
বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দেশজুড়ে বিরাজ করছে শোকের ছায়া। রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে প্রায় সব শ্রেণিপেশার মানুষ তার প্রয়াণে শোকাহত। খালেদা জিয়ার প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে বার্তা দিয়েছেন কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন। তিনি বলেছেন, তার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, এর বিচার মহান আল্লাহ অবশ্যই করবেন।
এক শোকবার্তায় বেবী নাজনীন জানিয়েছেন, বেগম খালেদা জিয়ার মতো মহান নেত্রীর শূন্যতা বাংলাদেশের মানুষ সব সময় অনুভব করবে। শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তাকে যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, এর বিচার মহান আল্লাহ অবশ্যই করবেন। তিনি দেশ এবং মানুষের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করছেন, রাজনীতির ইতিহাসে তা নজিরবিহীন।
শোকবার্তায় বেবী নাজনীন আরও জানিয়েছেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে আজ বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে মানুষ, বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে সারাদেশ। মহান আল্লাহ যেন তাকে বেহেস্ত নসিব করেন, সেই সঙ্গে তিনি যেন জিয়া পরিবারকে এই শোক সইবার শক্তি দান করেন।
বেবী নাজনীন বলেন, ‘বেগম জিয়ার এই অন্তিম যাত্রায় তিনি যেমন মানুষের দোয়া নিয়ে গেছেন, তেমনি দেশের মানুষের জন্য রেখে গেছেন আশীর্বাদ, যা আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে মানুষের গণতান্ত্রিক শক্তি হয়ে কাজ করবে। তার উত্তরসূরি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সেই শক্তির মাধ্যমেই নতুন এবং সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে এগিয়ে যাবেন।’
আজ (৩০ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন খালেদা জিয়া। কাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
জানাজা শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় খালেদা জিয়াকে দাফন করা হবে স্বামী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধির পাশে।
