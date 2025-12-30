খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব, জনসেবা জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে : বাঁধন

খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব, জনসেবা জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে : বাঁধন
ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। বিএনপির চেয়ারপারসন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে একটি ছবি শেয়ার করে নিজের ফেসবুকে শোকবার্তা দিয়েছেন বাঁধন।
বাঁধনের কথায়, ‘বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার নেতৃত্ব, বছরের পর বছরের জনসেবা দেশের ওপর স্থায়ী ছাপ রেখেছে। তার মৃত্যুতে আমরা তার পরিবার এবং শোকাহত সকলের প্রতি সমবেদনা জানাই। আল্লাহ তাকে শান্তি দিন।’
বেগম জিয়াকে নিয়ে বাঁধন লেখেন, ‘তিনি অসাধারণ ও স্থিতিস্থাপক জীবন যাপন করেছেন। শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তিনি যেভাবে নিজেকে বয়ে নিয়েছেন তা সবাই মনে রাখবে। জাতি তাকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।’
খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন জটিলতাসহ নানা রোগে ভুগছিলেন। চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। চিকিৎসা শেষে ৬ মে তিনি দেশে ফেরেন। সে সময় স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতিও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের শারীরিক জটিলতা এবং মানসিক ধকলের কারণে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।
গত ২৩ নভেম্বর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে পুনরায় এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে এক মাসের বেশি সময় চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ ভোরে তিনি চিকিৎসায় সাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং চিরবিদায় নেন।
এমআই/এলআইএ