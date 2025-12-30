খালেদা জিয়াকে সামনে থেকে দেখার মধুর স্মৃতি জানালেন গায়িকা পুতুল

খালেদা জিয়াকে সামনে থেকে দেখার মধুর স্মৃতি জানালেন গায়িকা পুতুল
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ফেসবুক যেন শোক বই। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ শোক জানাচ্ছেন। সাবেক এ প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোক জানাচ্ছেন শোবিজের তারকারাও।
শোক জানিয়ে খালেদা জিয়ার সঙ্গে শৈশবের স্মৃতি ভাগ করেছেন সংগীতশিল্পী সাজিয়া সুলতানা পুতুল।
২০০৩ সালে নতুন কুঁড়িতে দেশাত্মবোধক গানে প্রথম স্থান করেছিলেন পুতুল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছিলেন। সে মুহূর্তের একটি ছবি পোস্ট করেছেন পুতুল। লিখেছেন, ‘জীবনে প্রথম তাকে দেখেছিলাম শৈশবে; ছুঁয়েছিলাম তার তুলতুলে হাত। কী অভূতপূর্ব সেই অনুভূতি! বিজয়ী হয়ে যত না আনন্দ হয়েছিল, তার চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না তাকে ছুঁতে পারার আনন্দ। পুরস্কার নিতে নিতে তাকিয়েছিলাম তার চোখ দুটোতে।
মনে হয়েছিল এক মোম দিয়ে গড়া মানবী আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছেন। ধূসর চুল আর শুভ্র শাড়িতে মনে হয়েছিল রাষ্ট্রপ্রধান হতে হলে বোধ হয় এতটাই আভিজাত্য নিজের ভেতর ধারণ করতে হয়।’
পুতুল আরও লিখেছেন, ‘এরপর বড় হয়েছি। আবার গান গেয়েছি তার সামনে। ততদিনে সংগীতাঙ্গনে পেশাদার শিল্পী হিসেবে যাত্রা শুরু করেছি। তিনি মঞ্চে বসে, তার ঠিক কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে একই মঞ্চে গাইছি। তিনি আদর করেছিলেন সেদিন আমার পরিবেশনা শেষে। বুঝেছিলাম তিনি একজন সংস্কৃতিপ্রেমী প্রধানমন্ত্রী।’
সবশেষে পুতুল লিখেছেন, ‘একটা অধ্যায়ের শেষ হলো। বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ওপারে চলে গেছেন, যিনি এ দেশের লাখো তরুণীকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন সাধারণ একজন গৃহবধূ হয়েও আত্মবিশ্বাসের জোরে অসাধারণ হয়ে ওঠা যায়। শুধু অসাধারণ নয়, দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। জন্ম থেকে রাজনীতির কেবল দীর্ঘ প্রেক্ষাপট থাকলেই প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায়, এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে কেবল নিজের প্রজ্ঞা আর আত্মবিশ্বাস দিয়ে তিনবার তিনি হয়েছিলেন দেশপ্রধান। ভালো থাকবেন মাননীয়া। ইতিহাস আপনাকে মনে রাখবে।’
উল্লেখ্য, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া গত ৩৭ দিন ধরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বার্ধক্যজনিত জটিলতা ও একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান এই আপসহীন নেত্রী।
দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার মৃত্যুতে দেশ হারালো এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেত্রীকে, আর সংস্কৃতি অঙ্গন হারাল এমন একজন ব্যক্তিত্বকে যার প্রতি বহু শিল্পীর ছিল ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও সম্মান।
