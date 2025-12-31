যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ক্লুনি এখন সপরিবারে ফরাসি নাগরিক
হলিউডের মেগাস্টার জর্জ ক্লুনি। তিনি এবং তার পরিবার ফরাসি নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন। ফ্রান্স সরকারের একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অনুযায়ী, জর্জ ক্লুনি ও তার স্ত্রী আমাল আলামুদ্দিন ক্লুনি এবং তাদের দুই সন্তান এখন ফরাসি নাগরিক।
এই ঘোষণার প্রকাশ সোমবার ফ্রান্সের সরকারি গেজেটে করা হয়। ক্লুনি এই মাসের শুরুতে ফরাসি গোপনীয়তা আইনকে সম্মান জানিয়েছিলেন। সেটি তার পরিবারকে পাপারাজ্জিদের নজরদারি থেকে রক্ষা করে। আর সেই সম্মানের সূত্রেই পরিবারহসহ তাকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
৬৪ বছর বয়সী ক্লুনি ফরাসি সংস্কৃতি ও ভাষাকে পছন্দ করেন। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন, চারশো দিনের ফরাসি ভাষার কোর্সের পরও ভাষায় পুরো দক্ষ নন।
ক্লুনির ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ২০১৪ সালে আমালের সঙ্গে বিবাহের আগে থেকেই তিনি ইউরোপে বেশ কিছু সম্পত্তির মালিক ছিলেন। ক্লুনি ২০০২ সালে ইতালির সুন্দর লেক কোমো অঞ্চলে একটি সম্পত্তি কিনেছিলেন। এছাড়া তারা ইংল্যান্ডে একটি ঐতিহাসিক ভবনও কিনেছেন।
২০২১ সালে দম্পতি দক্ষিণ ফ্রান্সের ব্রিগনোলেসের কাছে প্রাচীন একটি ওয়াইন খামার ক্রয় করেন। এছাড়া নিউ ইয়র্কে একটি অ্যাপার্টমেন্ট এবং কেন্টাকি রাজ্যে একটি বাড়ি রয়েছে। গত দশকে তারা লস এঞ্জেলস ও মেক্সিকোর বাড়ি বিক্রি করেছেন।
জর্জ ক্লুনি ও আমালের জুটির আট বছরের যমজ সন্তান রয়েছে। ক্লুনি জানিয়েছেন, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালেও তাদের ফরাসি বাড়িই সুখের ঠিকানা।
জর্জ ক্লুনি পরিচালক ও প্রযোজক হিসেবেও পরিচিত। তিনি ২০০৬ সালে সিনেমা ‘সিরিয়ানা’-তে সহ-অভিনেতা হিসেবে এবং ২০১২ সালে ‘আরগো’-এর প্রযোজক হিসেবে দুটি অস্কার লাভ করেছেন। সিনেমার আয়ের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে কোটি কোটি আয় করেছেন এবং একটি টকিলা ব্র্যান্ডের শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বিশাল অর্থ উপার্জন করেছেন।
এলআইএ