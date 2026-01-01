  2. বিনোদন

কাকে বিয়ে করছেন পাকিস্তানের ক্রাশ হানিয়া আমির, ছড়ালো গুঞ্জন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০০ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
হানিয়া আমির

পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির। অভিনয়, সৌন্দর্য এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়তার জন্য পরিচিত। বিশেষ করে তরুণদের কাছে তিনি পাকিস্তানের ক্রাশ হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। ২০১৬ সালে ‘জানান’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তার অভিষেক হয় এবং দ্রুতই তিনি একজন তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

এখন এ নামটি মানেই আলোচনা। সেই আলোচনার কেন্দ্রে এবার তার ব্যক্তিগত জীবন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া একটি হালকা মন্তব্যই নতুন করে উসকে দিয়েছে বিয়ের গুঞ্জন। সত্যিই কি নতুন বছরে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন হানিয়া, নাকি সবটাই নেটদুনিয়ার জল্পনা?

পাশাপাশি কার সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তিনি সে নিয়েও চলছে আলোচনা। কেউ কেউ ধারণা করছেন, প্রাক্তন প্রেমিক আসিম আজহারকেই বিয়ে করতে পারেন হানিয়া।

এই জল্পনার সূত্রপাত হয় হানিয়া আমিরের একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট ঘিরে। সেখানে এক অনুরাগী মন্তব্য করেন, ‘তোমার বিয়ের গুঞ্জন শুনছি।’ এর জবাবে অভিনেত্রী মজা করে লেখেন, ‘আমিও শুনছি।’ হালকা-চালে লেখা এই মন্তব্যই মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় এবং নেটিজেনদের মধ্যে শুরু হয় নানা আলোচনা ও অনুমান।

অনেকে মনে করছেন, এই মন্তব্যের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে কোনো ইঙ্গিত। আবার কেউ কেউ বলছেন, হানিয়া বরাবরের মতোই বিষয়টিকে হালকাভাবে নিয়েছেন, বাস্তবে এর কোনো ভিত্তি নেই।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের দিকে জনপ্রিয় গায়ক আসিম আজহারের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন হানিয়া আমির। ২০১৯ সালে সেই সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আসে। তবে ২০২০ সালে ভেঙে যায় তাদের সম্পর্ক। এরপর থেকেই দুজনের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা সময় নানা গুঞ্জন শোনা গেছে।

সম্প্রতি আবার শোনা যাচ্ছে, সেই পুরনো প্রেম নাকি নতুন করে জোড়া লেগেছে। যদিও এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত হানিয়া আমির বা আসিম আজহার আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি।

পেশাগত দিক থেকেও চলতি বছরটি বেশ সফল কেটেছে হানিয়া আমিরের। ‘সর্দার জি ৩’ সিনেমায় অভিনয় করে দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। কাজের ব্যস্ততার মাঝেই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এমন জল্পনা তাঁর ভক্তদের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

 

