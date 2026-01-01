হৃতিক রোশনই কি হচ্ছেন নতুন ‘ডন’
ফারহান আখতারের পরিচালনায় ‘ডন ৩’ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনা রয়েছে। বিশেষ করে, পিঙ্কভিলা এক্সক্লুসিভ রিপোর্টে জানিয়েছিল যে, রনভীর সিং এই প্রকল্পে থাকছেন না। এবার জানা গেছে, নির্মাতারা প্রধান চরিত্রে হৃতিক রোশনকে বিবেচনা করছেন।
ফিল্মফেয়ারের রিপোর্ট অনুযায়ী, ফারহান আখতারের পরিচালিত ‘ডন ৩’-এর নির্মাতারা হৃতিক রোশনকে ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন মুখ হিসেবে আনার পরিকল্পনা করছেন।
একটি সূত্র জানিয়েছে, রনভীরের প্রস্থানের পর হৃতিক এই ভূমিকার জন্য সম্ভাব্য অভিনেতা হিসেবে আলোচনায় এসেছেন। যদিও আলোচনার প্রাথমিক পর্যায় চলছে, হৃতিক শেষ পর্যন্ত চরিত্রটি গ্রহণ করবেন কি না তা এখনো নিশ্চিত নয়।
আরও পড়ুন
শহর অপবিত্র হবে বলে সানি লিওনের অনুষ্ঠান বাতিল!
বিশ্বের পঞ্চম বিলিয়নিয়ার সংগীতশিল্পী বিয়ন্সে
যদিও এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নেই, তবুও কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন এবং শাহরুখ খানের পর এই আইকনিক গ্যাংস্টারের ভূমিকায় হৃতিককে দেখা কতটা আকর্ষণীয় হতে পারে তা আগ্রহের বিষয়।
‘ডন’ মূলত ১৯৭৮ সালে মুক্তি পায়। প্রধান চরিত্রে অমিতাভ বচ্চন অভিনয় করেছিলেন। সেলিম-জাভেদের লেখা চলচ্চিত্রটি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে। এর জনপ্রিয়তার কারণে বিভিন্ন ভাষায় পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।
এরপর ফারহান আখতার গল্পটি নতুন মোড় দিয়ে ২০০৬ সালে নতুন করে ‘ডন’ মুক্তি পায়। সেখানে শাহরুখ খান প্রধান চরিত্রে ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে ‘ডন ২’ ছবিতেও একই ভূমিকায় অভিনয় করেন। সেটি মুক্তি পেয়েছিল ২০১১ সালে।
কয়েক বছর আগে নির্মাতারা ‘ডন ৩’ নির্মাণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেখানে প্রধান চরিত্রে ছিলেন রনভীর সিং। তবে ‘ধুরন্ধর’ ছবির সাফল্যের পর রনভীর আর একটি গ্যাংস্টার চরিত্রে অভিনয় করতে আগ্রহী নন বলে জানা গেছে। তিনি বর্তমানে নিজের পরবর্তী প্রজেক্ট ‘প্রলয়’-এ মনোনিবেশ করছেন।
সে কারণেই নতুন অভিনেতা খুঁজছেন ফারহান আখতার। আর এক্ষেত্রে তার প্রথম পছন্দ হৃত্বিক রোশন।
এলআইএ