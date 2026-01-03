‘সিনেমা মেল ডমিনেটিং’ বলে কাকে দুষলেন সুষমা
অভিনয়ে দীর্ঘদিন। নন্দিত অভিনেত্রী সুষমা সরকার কাজ করেছেন মঞ্চ, টেলিভিশন ও সিনেমায়। প্রতিটি চরিত্রে নিজেকে মেলে ধরার ক্ষমতা তাকে আলাদা করেছে। কখনও নেতিবাচক, কখনও ইতিবাচক চরিত্রের অভিনয়শিল্পী হিসেবে দর্শকের নজর কেড়েছেন সুষমা, কুড়িয়েছেন প্রশংসা। তবে বড় পর্দায় শক্তিশালী নারী চরিত্র না পেয়ে মৃদু ক্ষোভ ঝাড়লেন অভিনেত্রী।
‘সিনেমাগুলো মেল ডমিনেটিং’! টিভিনাটকের অনুষ্ঠানে সিনেমা প্রসঙ্গে কথাটি বলেছেন সুষমা সরকার। কিন্তু এই মন্তব্যে কাকে দুষলেন অভিনেত্রী? নতুন বছরে দীপ্তর নতুন মেগা সিরিয়াল ‘পরম্পরা’র সংবাদ সম্মেলনে তিনি কথা বলেন জাগো নিউজের সঙ্গে। ৩ জানুয়ারি থেকে ধারাবাহিকটি দেখানো হবে দীপ্ততে। সেখানে দেখা যাবে সুষমাকে। তার ক্যারিয়ারে যুক্ত হবে আরও এক ধারাবাহিক। কিন্তু সিনেমায় কেন শক্তিশালী চরিত্রে দেখা যাচ্ছে না তাকে? এমন প্রশ্নে দীর্ঘ জবাব দেন এই অভিনেত্রী।
গত ২৯ ডিসেম্বর সোমবার সকালে কারওয়ান বাজারে দীপ্ত টেলিভিশন কার্যালয়ে জাগো নিউজের সঙ্গে একান্ত আলাপে সুষমা সরকার জানান, সিনেমায় কেন তাকে কম দেখা যায়। তিনি বলেন, “বর্তমানে সিনেমাগুলো অনেকটাই পুরুষপ্রধান বা ‘মেল ডমিনেটিং’ হয়ে উঠেছে। শাকিব খান, আফরান নিশো বা সিয়ামকে কেন্দ্র করেই বেশিরভাগ সিনেমা নির্মিত হচ্ছে, যেখানে নারী চরিত্রের তেমন ভূমিকা থাকে না। এ ছাড়া আমার বয়সী চরিত্রের জন্য সিনেমায় প্রতিযোগিতাও অনেক বেশি। তাই ভালো চরিত্র না পেলে সিনেমায় কাজ করা হয়ে ওঠে না।”
সুষমা সরকারকে দেখা যাবে কেএম সোহাগ রানা পরিচালিত ধারাবাহিক নাটক ‘দেনাপাওনা’য়। এ ধারাবাহিকে তার চরিত্রটি বেশ প্রশংসা কুড়াচ্ছে।
এমআই/আরএমডি