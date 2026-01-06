ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডসে এবার সেরা হলেন যারা

ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডসে এবার সেরা হলেন যারা
হলিউডের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬–এ বড় জয় পেয়েছে পল থমাস অ্যান্ডারসনের ছবি ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। রোববার (৪ জানুয়ারি) রাতে যুক্তরাষ্ট্রের সান্তা মনিকার বার্কার হ্যাঙ্গারে অনুষ্ঠিত ৩১তম আসরে ছবিটি সেরা চলচ্চিত্রসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার জিতে নেয়।
এবারের আসরে অভিনয়ে সেরা হয়েছেন টিমোথি শালামে ও জেসি বাকলি। টেলিভিশন বিভাগে আলোচনায় ছিল ‘অ্যাডোলেসেন্স’, ‘দ্য স্টুডিও’, ‘দ্য পিট’ এবং ‘জিমি কিমেল লাইভ!’। অনুষ্ঠানটি টানা চতুর্থবারের মতো সঞ্চালনা করেন চেলসি হ্যান্ডলার।
নিচে দেওয়া হলো ২০২৬ সালের ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডসের পূর্ণ বিজয়ী তালিকা-
চলচ্চিত্র বিভাগ
সেরা চলচ্চিত্র
ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার
সেরা অভিনেতা
টিমোথি শালামে - মার্টি সুপ্রিম
সেরা অভিনেত্রী
জেসি বাকলি - হ্যামনেট
সেরা পার্শ্ব অভিনেতা
জ্যাকব এলরডি - ফ্রাঙ্কেনস্টাইন
সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী
অ্যামি ম্যাডিগান - ওয়েপনস
সেরা শিশু/তরুণ অভিনেতা
মাইলস ক্যাটন - সিনার্স
সেরা পরিচালক
পল থমাস অ্যান্ডারসন - ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার
সেরা মৌলিক চিত্রনাট্য
রায়ান কুগলার - সিনার্স
সেরা রূপান্তরিত চিত্রনাট্য
পল থমাস অ্যান্ডারসন - ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার
সেরা কাস্টিং ও এনসেম্বল
ফ্রানসিন মাইসলার - সিনার্স
সেরা অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র
কে-পপ ডেমন হান্টার্স
সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র
দ্য সিক্রেট এজেন্ট
সেরা গান
‘গোল্ডেন’ - কে-পপ ডেমন হান্টার্স
সেরা সংগীত (স্কোর)
লুডভিগ গোরানসন - সিনার্স
সেরা ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস
অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ
সেরা স্টান্ট ডিজাইন
মিশন: ইম্পসিবল - দ্য ফাইনাল রেকনিং
টেলিভিশন বিভাগ
সেরা ড্রামা সিরিজ
দ্য পিট
ড্রামা সিরিজে সেরা অভিনেতা
নোয়া ওয়াইল - দ্য পিট
ড্রামা সিরিজে সেরা অভিনেত্রী
রিয়া সিহর্ন - প্লুরিবাস
ড্রামা সিরিজে সেরা পার্শ্ব অভিনেতা
ট্রামেল টিলম্যান - সেভারেন্স
ড্রামা সিরিজে সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী
ক্যাথরিন লানাসা - দ্য পিট
সেরা কমেডি সিরিজ
দ্য স্টুডিও
কমেডি সিরিজে সেরা অভিনেতা
সেথ রোজেন - দ্য স্টুডিও
কমেডি সিরিজে সেরা অভিনেত্রী
জিন স্মার্ট - হ্যাকস
কমেডি সিরিজে সেরা পার্শ্ব অভিনেতা
আইক বারিনহল্টজ - দ্য স্টুডিও
কমেডি সিরিজে সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী
জানেল জেমস - অ্যাবট এলিমেন্টারি
সেরা লিমিটেড সিরিজ
অ্যাডোলেসেন্স
লিমিটেড সিরিজে সেরা অভিনেতা
স্টিফেন গ্রাহাম - অ্যাডোলেসেন্স
লিমিটেড সিরিজে সেরা অভিনেত্রী
সারা স্নুক - অল হার ফল্ট
লিমিটেড সিরিজে সেরা পার্শ্ব অভিনেতা
ওয়েন কুপার - অ্যাডোলেসেন্স
লিমিটেড সিরিজে সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী
এরিন ডোহার্টি - অ্যাডোলেসেন্স
সেরা টক শো
জিমি কিমেল লাইভ!
সেরা ভ্যারাইটি সিরিজ
লাস্ট উইক টুনাইট উইথ জন অলিভার
সেরা কমেডি স্পেশাল
এসএনএল ৫০: দ্য অ্যানিভার্সারি স্পেশাল
