বহুদিন পর জুটি হয়ে ফিরছেন অপূর্ব-বিন্দু

বহুদিন পর জুটি হয়ে ফিরছেন অপূর্ব-বিন্দু
জিয়াউল ফারুক অপূর্ব এবং আফসানা আরা বিন্দু একসঙ্গে বহু নাটকে জুটি বেঁধেছেন। এই জুটির নাটকে মুগ্ধ হতেন দর্শক। বহুদিন তাদের একসঙ্গে দেখা যায়নি। নতুন খবর, আবার ফিরছে অপূর্ব-বিন্দু জুটি। তবে কোনো নাটকে নয়, তাদের দেখা যাবে নতুন একটি ওয়েব সিরিজে।
‘তাকদীর’, ‘কারাগার’ খ্যাত সৈয়দ আহমেদ শাওকীর চিত্রনাট্যে সালেহ সোবহান অনীমের পরিচালনায় সিরিজের নাম হচ্ছে ‘হেডলাইন’।
আরও পড়ুন
হাসি, ভয় ও অপ্রত্যাশিত টুইস্টে ভরপুর তারকাবহুল ‘আঁতকা’
জানাজা শেষে এফডিসি থেকে চিরবিদায় নিয়ে বাড়ির পথে আব্দুল লতিফ বাচ্চু
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হইচই-এর জন্য নির্মিতব্য এ সিরিজে জনপ্রিয় তারকা অপূর্ব এবং বিন্দু ছাড়াও এতে ইয়াশ রোহানের অভিনয়ের কথা রয়েছে।
সূত্র বলছে, চলতি মাসেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফেরার কথা আছে অপূর্বর। এরপর তিনি শুটিংয়ে অংশ নেবেন। এতে একজন সাংবাদিকের চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। সিরিজটি নির্মিত হবে রাজনৈতিক থ্রিলার ধাঁচে। অন্যদিকে, এই কাজটির জন্য বিন্দু ইতোমধ্যে প্রস্তুত।
সিনেমা সিরিজের এডিটর হিসেবে সুনাম রয়েছে সালেহ সোবহান অনীমের। ওটিটির আলোচিত সব কাজে তার হাত রয়েছে। ‘হেডলাইন’ প্রসঙ্গে অনীম তেমন কিছুই জানাতে চাইলেন না। বললেন, ‘কাজটি নিয়ে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কাজের আগে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়। চূড়ান্ত কিছু না।’
সালেহ সোবহান অনীম বলেন, ‘চিত্রনাট্যের কাজ চলছে। আরও মাসখানেক সময় তো লাগবে। গো অ্যাহেড, সিগন্যাল পেলেই শুটিংয়ে নামবো।’
তবে নতুন করে অপুর্ব ও বিন্দুর জুটি হয়ে ফেরার খবরে শোবিজে বেশ চমক তৈরি হয়েছে।
এমআই/এলআইএ