হাসি, ভয় ও অপ্রত্যাশিত টুইস্টে ভরপুর তারকাবহুল ‘আঁতকা’  

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৭ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
একঝাঁক তারকার ‘আঁতকা’

নতুন বছরে চরকি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে তাদের নতুন অরিজিনাল সিরিজ ‘আঁতকা’। সেখানে দেখা যাবে এক পরিবারের সদস্যদের জীবন ও সম্পর্কের গল্প হাসি, হরর এবং অপ্রত্যাশিত টুইস্টের সঙ্গে। দেশের জনপ্রিয় নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের নিয়ে নির্মিত এই সিরিজের কাজ শেষ হয়েছে ২০২৪ সালের শেষে। এটি ১৪ জানুয়ারি রাত ১২টায় চরকিতে প্রকাশিত হবে।

সিরিজটির গল্প ও সংলাপ লিখেছেন ইনফ্লুয়েন্সার, লেখক ও কণ্ঠশিল্পী রাবা খান, আর পরিচালনা করেছেন আরাফাত মহসীন নিধি। সিরিজটির মূল ধারণা এসেছে ফ্যামিলি ড্রামা, তবে নির্মাতারা গল্পে কিছুটা হরর এবং কমেডির সংমিশ্রণ রেখেছেন। ‘আঁতকা’ শব্দটির অর্থ আচমকা।

সিরিজের আড্ডায় শিল্পীরা তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। সাবেরী আলম বলেন, ‘খুব চমৎকার এক্সপেরিয়েন্স’। রোজী সিদ্দিকী বলেন, ‘উপভোগ্য ফ্যামিলি ড্রামা।’ আবুল হায়াত বলেন, ‘ফ্যামিলি ফানে ভরপুর একটি কাজ।’ আর সুনেরাহ বিনতে কামাল যোগ করেন, ‘ফান’।

শুটিং সংক্রান্ত মজার ঘটনা শেয়ার করতে গিয়ে সাবেরী আলম বলেন, ‘একটি সিনে তুষার খান মনে করেছিলেন তিনি তার স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করছেন, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন তার বড় ভাইয়ের স্ত্রীর চরিত্রে। আবুল হায়াতও বলেন, ‘নাটকে তো আসেল তুষার স্ত্রী পায় না, এখানে স্ত্রী পেয়ে কনফিউজড হয়ে গেছে।’

নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের চ্যালেঞ্জ নিয়েও আলোচনা হয়। আরশ খান বলেন, ‘আমার জন্য চ্যালেঞ্জ ছিল দাদার সঙ্গে প্রথম সিনটা। সবসময় তাকে টিভিতে দেখেছি, আবুল হায়াত আমার কাছে ‘দ্য আবুল হায়াত’। দারুণ অভিজ্ঞতা হলো কাজটি করতে গিয়ে।’

চরকির সিইও রেদওয়ান রনি বলেন, ‘নতুন বছরে দর্শকরা যাতে পারিবারিক গল্পের সঙ্গে কিছুটা হাসি এবং হরর ফিলও পান, সেই চিন্তা থেকেই ‘আঁতকা’ তৈরি হয়েছে। আশা করছি দর্শকরা গল্পের সঙ্গে সহজেই কানেক্ট করতে পারবেন।’

সিরিজে মুকুল সিরাজ, সুমন আনোয়ার, তন্ময় পারভেজ, দুর্জয়, আলিফ খান, ফারদীন খান, ফাহাদ রিয়াজ খান ও ডালিয়া সহ আরও অনেক শিল্পী আছেন। দর্শকরা নতুন বছরের শুরুতেই এই পারিবারিক সিরিজের মাধ্যমে আনন্দ ও উত্তেজনা উপভোগ করতে পারবেন।

 

