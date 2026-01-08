জন্মদিনে ভয়ংকর রূপে ফিরলেন যশ

জন্মদিনে ভয়ংকর রূপে ফিরলেন যশ
অভিনেতা যশের জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে তার নতুন সিনেমা ‘টক্সিক’র বিশেষ চরিত্র পরিচিতি ভিডিও। এই ভিডিওতে যশকে দেখা গেছে ‘রায়া’ নামের এক রহস্যময় ও ভয়ংকর চরিত্রে। এ চরিত্র উন্মোচনের আগে ধাপে ধাপে সিনেমাটির নারী চরিত্রদের পরিচয় প্রকাশ করেন নির্মাতারা।
কিয়ারা আদভানি, নয়নতারা, হুমা কুরেশি, রুক্মিণী বসন্ত ও তারা সুতারিয়ার চরিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে গল্পনির্ভর এই সিনেমার ভিত্তি তৈরি করা হয়। এরপরই সামনে আনা হলো কেন্দ্রীয় চরিত্র রায়াকে।
চরিত্র পরিচিতি ভিডিওটির শুরু হয় এক কবরস্থানের নিস্তব্ধ পরিবেশে। হঠাৎ গুলির শব্দে ভেঙে যায় নীরবতা। ধোঁয়ার ভেতর থেকে হাতে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হন রায়া। ভিডিওতে সিনেমাটির গাঢ়, অন্ধকার আবহ এবং ব্যাপক ভিজ্যুয়াল বিস্তারের ইঙ্গিত মিলেছে।
গত বছর যশের জন্মদিনে প্রকাশিত ঝলকের চেয়েও এবারকার ভিডিওতে অ্যাকশন ও কাহিনির জগৎ আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
এই সিনেমায় যশ একাধারে অভিনয়, চিত্রনাট্য রচনা এবং প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন। আন্তর্জাতিক পরিসরে গল্প বলার এক নতুন পরীক্ষায় নিজেকে যুক্ত করেছেন তিনি।
কন্নড় চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির অভিনেতা যশ সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা পান ‘কেজিএফ’ সিরিজের মাধ্যমে। ‘কেজিএফ অধ্যায় এক’ ও ‘কেজিএফ অধ্যায় দুই’-এ রকি ভাই চরিত্রে তার অভিনয় ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে নজিরবিহীন বক্স অফিস সাফল্য এনে দেয়।
দ্বিতীয় পর্বটি এখনো ভারতের সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমাগুলোর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। তবে এর আগেও ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস রামাচারি’ ও ‘গুগলি’-র মতো সিনেমায় যশ তার অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।
‘টক্সিক : অ্যা ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন আপস’ নামের সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন যশ ও নির্মাতা গীটু মোহান্দাস। সিনেমাটি একই সঙ্গে কন্নড় ও ইংরেজি ভাষায় নির্মিত হয়েছে। পাশাপাশি হিন্দি, তেলুগু, তামিল, মালয়ালমসহ আরও কয়েকটি ভাষায় ডাব সংস্করণ মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে।
সিনেমাটির চিত্রগ্রহণ করেছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চিত্রগ্রাহক রাজীব রবি। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন রবি বাসরুর। সম্পাদনায় উজ্জ্বল কুলকার্নি এবং শিল্প নির্দেশনায় টি পি আবিদ। অ্যাকশন দৃশ্য নির্মাণে যুক্ত হয়েছেন হলিউডের খ্যাতনামা অ্যাকশন পরিচালক জে জে পেরি, যিনি ‘জন উইক’ সিরিজে কাজ করেছেন। পাশাপাশি ভারতীয় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অ্যাকশন পরিচালক অ্যানবারিভ ও কেচা খামফাকদীও রয়েছেন।
ভেঙ্কট কে নারায়ণ ও যশের প্রযোজনায়, কেভিএন প্রোডাকশনস এবং মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশন্সের ব্যানারে নির্মিত ‘টক্সিক’ আগামী ১৯ মার্চ বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
ঈদ, উগাদি ও গুড়ি পড়বা উপলক্ষে বিশেষ উৎসবের উপহার হিসেবে মুক্তি পাবে ‘টক্সিক’।
এলআইএ