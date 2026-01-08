অভিনেত্রী সাবার নোটিশ পেয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন সাংবাদিক

অভিনেত্রী সাবার নোটিশ পেয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন সাংবাদিক
পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাবা কামারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও মানহানিকর মন্তব্য করার কারণে দেশটির সাংবাদিক নাঈম হানিফ প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন। পামাল তারকা সাবা কামার তার বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ জারি করার পর হানিফ এই ক্ষমা প্রকাশ করেন।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) হানিফ একটি পডকাস্টে হাজির হন। সেটি পরিচালনা করছিলেন বুশরান খান। সম্প্রচার করা হয় RNN নেটওয়ার্কের ইউটিউব চ্যানেলে। ওই প্ল্যাটফর্মে হানিফ সাবা কামারের প্রতি তার মন্তব্য নিয়ে ক্ষমা প্রকাশ করেন।
তিনি স্বীকার করেন, ৩ নভেম্বর তার ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিও আপলোড করা হয়েছিল। সেখানে মিথ্যা দাবি করা হয়েছিল যে সাবা কামার লাহোরায় কারও সঙ্গে লাইভ-ইন সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন। হানিফ বলেন, ‘আমি পরে এই খবর যাচাই করেছি। এটি সঠিক ছিল না। কোনো সত্যতা ছিল না। এটি সত্যের বিপরীত, যা তার অনুভূতিকে আঘাত করেছে এবং তার চরিত্রের ক্ষতি করেছে। আমরা এজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।’
সাবা কামার এই ক্ষমা প্রসঙ্গে তার ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে পোস্ট করেন এবং ক্যাপশন দেন ‘বাকরুদ্ধ’।
উল্লেখ্য, ১ নভেম্বর হানিফ পাকিস্তানের RNN টিভির ইউটিউব চ্যানেলে একটি নিউজ পডকাস্টে সাবা কামারের লাহোরায় বসবাসের পছন্দ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনায় হানিফ সাবার চরিত্র নিয়ে ২০০০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ের নৈতিক অভিযোগ তুলে ধরেছিলেন। একই সাথে অভিনেত্রী নাতাশা আলি ও মিশি খানের বিষয়ে ও মানহানিকর মন্তব্য করেছিলেন।
এরপর সাবা কামার সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ জারি করেন এবং সেই নোটিশের স্ক্রিনশট তার ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেন। তিনি বলেন, ‘আমি এমন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছি যারা আমার সম্পর্কে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবি ছড়িয়েছে। কেউই শুধুমাত্র মনোযোগ পেতে মিথ্যা অভিযোগ করার অধিকার রাখে না।’
নোটিশে হানিফের বক্তব্যকে মানহানিকর, লিঙ্গভিত্তিক ও অশ্লীল হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, হানিফের বক্তব্য সাংবাদিকতার মানদণ্ডের সঙ্গে খাপ খায়নি এবং তার কারণে সাবা কামার মানসিক কষ্ট ও খ্যাতি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।
নোটিশে দাবী করা হয়, হানিফকে সাত দিনের মধ্যে মিথ্যা ও মানহানিকর বিষয়টি সরাতে, প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে নিতে, সাবার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য না করতে এবং ১০ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।
এরপর ১ নভেম্বরের পডকাস্ট ভিডিওটি চ্যানেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
