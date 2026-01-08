  2. বিনোদন

বিয়ের পর শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন পাকিস্তানের হানিয়া আমির

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১৪ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
প্রেমিককে বিয়ের পর শাকিবের সিনেমায় যোগ দেবেন হানিয়া আমির

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকাই চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সুপারহিট ছবি ছিল ‘প্রিয়তমা’। ২০২৩ সালের ঈদুল আজহায় মুক্তির পর শাকিব খানের এই ছবি লগ্নির বহুগুন অর্থ আয় করে। অনেক সিনেমা হল এই ছবির কল্যাণে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ব্ল্যাকাররাও টিকিট বিক্রি করে দারুণ আয় করে।

আরশাদ আদনান প্রযোজিত, হিমেল আশরাফ পরিচালিত এক ‘প্রিয়তমা’ দিয়ে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বাংলা সিনেমা। গ্লোবালি বাংলা সিনেমার ব্যবসায়িক নতুন দুয়ার খুলে দেয় ছবিটি।

এরপর শাকিব খানকে ‘তুফান’, ‘বরবাদ’, ‘তাণ্ডব’র মতো অ্যাকশন ঘরানার ছবিতেই বেশি দেখা যায়। এই নায়কের আসন্ন ছবি ‘প্রিন্স’-ও হতে যাচ্ছে অ্যাকশন ধামাকা।

নতুন খবর হলো শাকিব আবার রোমান্টিক ধাঁচের ছবিতে ফিরছেন। আলোচনা চলছে সেখানে থাকবেন একজন পাকিস্তানি নায়িকা! শাকিব খানের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র এই খবরটি নিশ্চিত করে জানায়, চলতি বছরেই রোমান্টিক ছবিটিতে পাকিস্তানি কোনো একজন নায়িকা নিয়ে শুটিং শুরু করবেন শাকিব।

এ বছরেই ছবিটি মুক্তি পাবে। ইতিমধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগও হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম নাম পাকিস্তানের জনপ্রিয় তারকা অভিনেত্রী হানিয়া আমির। তিনি গেল বছরের শেষদিকে বাংলাদেশে ঘুরে গেছেন। জানা গেছে, তার আগেই শাকিবের সঙ্গে সিনেমায় কাজ করতে তাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। মৌখিকভাবে সেই প্রস্তাব পেয়ে হানিয়ার টিম থেকেও ব্যাপক আগ্রহ দেখানো হয়েছিল।

চুক্তিবদ্ধ না হলেও প্রাথমিকভাবে শাকিব-হানিয়া জুটির সিনেমা করা অনেকটাই চূড়ান্ত ছিল। সূত্র জানাচ্ছে, হানিয়া আমির ধুমধাম আয়োজনে কয়েকমাসের মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রেমিককে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর সময়সূচি মিললে তাকে শাকিবের সঙ্গে সিনেমাটিতে রোমান্স করতে দেখা যাবে। সেই আলোচনা এখনও চলমান। সেজন্যই ছবিটির ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো দেননি পরিচালক বা শাকিব টিমের কেউ।

সূত্রটি বলছে, শাকিবের বিপরীতে হানিয়া আমির অথবা পাকিস্তানি যে কোনো পরিচিত মুখ থাকবেন এটা মোটামুটি নিশ্চিত। চূড়ান্ত খবর জানতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

এদিকে শাকিব খানের ‘প্রিন্স’ সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে। সেখানে আরও অভিনয় করবেন জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু, তাসনিয়া ফারিণ, সাবিলা নূর প্রমুখ। এই সুপারস্টারের আরেক সিনেমা ‘সোলজার’ও মুক্তি অপেক্ষায় রয়েছে।

 

