এবার রাজনীতির ময়দানে শামীম হাসান সরকার

এবার রাজনীতির ময়দানে শামীম হাসান সরকার
বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষমতার লড়াই আর নীতির সংঘাতে এক আপসহীন জননেতার গল্প নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হয়েছেন অভিনেতা শামীম হাসান সরকার। নতুন নাটক ‘জননেতা’-তে তিনি অভিনয় করেছেন সাহসী ও দৃঢ়চেতা নেতা রানা রহমান চরিত্রে। সেই নেতা অন্যায়ের সঙ্গে কোনো আপস করেন না। সে অন্যায় যত কাছের মানুষ থেকেই আসুক না কেন।
আবহমান গ্রাম বাংলার পটভূমিতে নাটকটি নির্মাণ করেছেন পরিচালক বর্ণনাথ। নির্মাতার ভাষ্য অনুযায়ী, সমাজে ঘুনে ধরা রাজনীতি ও পচে যাওয়া মূল্যবোধের ভেতরে একজন আপসহীন নেতার প্রয়োজনীয়তাই তুলে ধরা হয়েছে এই গল্পে।
নাটকটি প্রসঙ্গে পরিচালক বলেন, নীতির প্রশ্নে রানা রহমান কখনোই দুর্বল হন না। নিজের স্ত্রী, শ্বশুর ও শ্যালকের মতো কাছের মানুষের সঙ্গেও তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। কখনো মনস্তাত্ত্বিক, কখনো সরাসরি সংঘাতে জয়ী হয়ে তিনি দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নেন।
নাটকে চেয়ারম্যানের স্ত্রী রাইসা চরিত্রে অভিনয় করেছেন সামান্তা পারভেজ। নির্মাতার মতে, তার অভিনয় গল্পকে আরও শক্তিশালী করেছে। এ ছাড়া শ্বশুর-শাশুড়ির চরিত্রে হান্নান শেলী ও রেশমা আহমেদের সাবলীল ও সময়োপযোগী অভিনয় নাটকটির বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে।
আর জি ড্রামা প্রযোজিত ‘জননেতা’ নাটকটি বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) একই নামের ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে। সমসাময়িক বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই নাটক দর্শকদের গভীরভাবে নাড়া দেবে বলেই বিশ্বাস নির্মাতা ও প্রযোজক দলের।
