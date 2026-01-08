  2. বিনোদন

সমুদ্রসৈকতে উৎসবের সিনেমা, নেপথ্যে এফডিসির সাবেক এমডি

প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে সিনেমা দেখানো হবে

ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসবের আদলে বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকতেও সিনেমা দেখানো হবে। চব্বিশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে এ আয়োজন করতে যাচ্ছে রেইনবো ফিল্ম সোসাইটি। এ ব্যবস্থাপনার নেপথ্যে রয়েছেন এফডিসির সাবেক এমডি নুজহাত ইয়াসমিন। তিনি পর্যটন করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী।

শনিবার শুরু হচ্ছে চব্বিশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। প্রতি বছরের মতো এ উৎসব উপলক্ষে ঢাকার শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তন (তৃতীয় তলা) ও কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন (নিচ তলা), সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার প্রধান মিলনায়তন ও চিত্রশালা, অলিয়ঁস ফ্রঁসেজ মিলনায়তন ও স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের মিলনায়তনে বিনামূল্যে উৎসবের সিনেমাগুলো দেখা যাবে। উৎসবে এ বছর যুক্ত হলো নতুন শহর কক্সবাজার।

আজ (৮ জানুয়ারি) বৃহস্পতিবার উৎসব উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছে উৎসব কর্তৃপক্ষ। দশটি শাখায় বাংলাদেশসহ ৯১টি দেশের বিভিন্ন স্বল্প ও পূর্ণদৈর্ঘ্য ২৪৫টি সিনেমা দেখানো হবে ৯ দিনের এই উৎসবে। উৎসব পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল জানান, প্রথমবারের মতো ঢাকার বাইরে কক্সবাজারকে উৎসবের ভেন্যু করা হচ্ছে। এ জন্য তিনি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

জানা গেছে, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের লাবনী পয়েন্টে বড় পর্দা ও বসার ব্যবস্থা করে সিনেমা দেখানো হবে। এ প্রসঙ্গে পর্যটন করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী নুজহাত ইয়াসমিন জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি এফডিসির এমডির দায়িত্বে থাকাকালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়েছিলাম। সেখানে সমুদ্র সৈকতে সিনেমা দেখানোর আয়োজন আমার ভালো লেগেছে। যেহেতু আমাদের দেশেও প্রচুর পর্যটক আসেন, তাহলে আমাদের আন্তর্জাতিক উৎসবেও এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেই পরিকল্পনা থেকে আমরা উৎসব কর্তৃপক্ষকে এই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।’

লাবনী পয়েন্টের ভেন্যুতে সিনেমা দেখানো হবে ১৫ জানুয়ারি। সকাল ১১টা থেকে বাংলাদেশের নির্মাতাদের স্বল্পদৈর্ঘের একগুচ্ছ সিনেমা দেখা যাবে সেখানে। বেলা ১টা থেকে রয়েছে পূর্ণদৈর্ঘের সিনেমা। বেলা ১টায় দেখানো হবে আর্জেন্টিনার ছবি ‘ফর ইয়োর সেক’, বেলা ৩টায় দেখানো হবে ইতালি-লাওস-স্পেনের যৌথ নির্মাণে ‘দ্য গার্ডিয়ান অব স্টোরিজ’। ওই দিন বিকেল ৫টায় থাকবে আজারবাইজানের সিনেমা ‘আ লোনলি পারসনস মনোলগ’। এ ছাড়াও রয়েছে জার্মানির একটি স্বল্পদৈর্ঘের ছবি ‘মাই গ্র্যান্ডমাদার ইজ আ স্কাইডাইভার’।

