রোজাকে ডিভোর্স দেয়া নিয়ে মুখ খুললেন তাহসান

প্রকাশিত: ০১:১৮ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
স্ত্রী রোজাকে ডিভোর্স দেয়া নিয়ে যা বললেন তাহসান

গেল বছরের শুরুতে মেকআপ আর্টিস্ট রোজা আহমেদকে বিয়ে করেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান। কিন্তু বিয়ের কয়েক মাস পরই প্রকাশ্যে এলো তাদের বিচ্ছেদের খবর। জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরে আলাদা থাকছেন এই দম্পতি। গণমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাহসান খান নিজেই।

গতকাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে তাহসানের বিচ্ছেদের খবর। আজ (১১ জানুয়ারি) রোববার তাহসান নিজেই জানালেন, গুঞ্জন নয়, খবরটি সত্য। তবে এ বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী না জানিয়ে তাহসান বলেন, ‘এটা আমার জীবনের অনেক বড় প্রসঙ্গ। এখন এসব নিয়ে কিছু বলতে চাই না। সব চূড়ান্ত হোক, তখন দেখা যাবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখন আমি আসলে পাবলিকলি কিছু বলতে চাই না। সঠিক সময় এলে বলব। এতটুকু বলতে পারি যে সম্প্রতি আমাদের অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেশন নিয়ে খবরগুলো সত্য নয়।’

চার মাসের পরিচয়ে রোজা আহমেদকে বিয়ে করেন তাহসান খান। ২০২৫ সালের ৪ জানুয়ারি সকালে ছড়িয়ে পরে তাদের গায়েহলুদের ছবি। প্রথমে চুপ থাকলেও ওই দিন রাতে বিয়ের ছবি শেয়ার করে ফেসবুকে নিজের লেখা এক কবিতার মাধ্যমে ভক্তদের এ খবর জানিয়েছিলেন তাহসান।

ক্যাপশনে তিনি লিখেন, ‘কোনো এক ছুটির দিনে যখন আমি পিয়ানোতে, আমার সুরে নাচের মুদ্রায়, সেই তুমি কে? যার ছন্দের মুগ্ধতায় কেটে যাবে বাকিটা জীবন। ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে, সেই তুমি কে?’

বিয়ের পর নানা উপলক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের ছবি প্রকাশ করেছেন তাহসান-রোজা। হঠাৎ তাদের বিচ্ছেদের খবরে মন খারাপের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন তাহসানভক্তরা।

এর আগে ২০০৬ সালের ৭ আগস্ট ভালোবেসে অভিনেত্রী মিথিলাকে বিয়ে করেছিলেন তাহসান। ২০১৩ সালের ৩০ জুলাই তারা কন্যাসন্তানের মা-বাবা হন। ২০১৭ সালের ৪ অক্টোবর বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন তাঁরা। সেই সংসারে তাহসানের এক কন্যাসন্তান রয়েছে-আইরা তাহরিম খান।

 

