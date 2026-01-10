বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন তাহসান-রোজা
সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান এবং তার স্ত্রী রোজা আহমেদের দাম্পত্যের শুরুটা যে সুখের হাওয়ায় ভেসে উঠেছিল, সেই গল্প এবার অপ্রত্যাশিত চক্রে প্রবেশ করল। গত বছরের শুরুতেই দম্পতির বিয়ের খবর প্রকাশ পায় এবং ভক্তরা আনন্দে ভেসে যান। তবে বিয়ের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এই যাত্রার ইতি ঘটল।
নতুন বছরের শুরুতেই গায়ক তাহসান এবং রোজা তাদের বিচ্ছেদের খবর জানিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন। গত জুলাই থেকে তারা একসঙ্গে থাকছেন না এবং বর্তমানে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের পথে রয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে গণমাধ্যমকে তাহসান জানান, ‘শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেব।’
এই বিচ্ছেদ যে দুই পরিবার ও ভক্তদের জন্যও একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গায়ক ও অভিনেতার ভক্তরা এরই মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। কেউ সমবেদনা জানিয়েছেন, আবার কেউ জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত জীবনেও সুখ-দুঃখ সবসময়ই আসে।
তাহসান-রোজা দম্পতির বিচ্ছেদ একটি সতর্কবার্তা দিচ্ছে-প্রেম, সম্পর্ক বা বিয়ে, সব ক্ষেত্রেই সময় ও বোঝাপড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। জানা গেছে, বর্তমানে তারা উভয়ই নিজ নিজ পথে মনোযোগ দিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
এই বিচ্ছেদ সংবাদটি যেন এই বছরের বিনোদন দুনিয়ার শুরুর দিকে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। ভক্তদের কাছেও এটি একটি নরম ও আকস্মিক বিস্ময় হয়ে উঠেছে।
এমএমএফ