গালাগালির ঝড় তুলে শহিদকে ছাপিয়ে আলোচনায় ফরিদা জালাল

গালাগালির ঝড় তুলে শহিদকে ছাপিয়ে আলোচনায় ফরিদা জালাল
শহিদ কাপুর মানেই আলোচনা, আর বিশাল ভরদ্বাজের সিনেমা মানেই বাড়তি কৌতূহল। সেই দুইয়ের মিলনে তৈরি ‘ও রোমিও’র টিজার প্রকাশের পরই নেটদুনিয়ায় শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা। তবে আশ্চর্যের বিষয়, টিজারে শহিদের আগ্রাসী উপস্থিতির চেয়েও বেশি নজর কেড়েছে প্রবীণ অভিনেত্রী ফরিদা জালালের সংলাপ।
তার মুখে শোনা গালিগালাজ ইতিমধ্যে দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছে।
আরও পড়ুন
না দেখেই ‘ধুরন্ধর’ নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে ইমরান হাশমি
‘ইন্ডিয়ান আইডল’ তারকা প্রশান্ত তামাং আর নেই
শুক্রবার সিনেমাটির প্রথম পোস্টার প্রকাশ্যে আসার পরই বোঝা গিয়েছিল, ‘ও রোমিও’তে আবারও ‘আলফা মেল’ লুকে ফিরছেন শাহিদ কাপুর। রক্তাক্ত চেহারা, চোখেমুখে রাগ আর শরীরে উল্কির ছাপ- সব মিলিয়ে ‘কবীর সিং’য়ের স্মৃতি উসকে দিয়েছে তার এই নতুন রূপ।
টিজারে দেখা যায়, প্রেমে পাগল ‘ছোটু’ নামের এক চরিত্র কীভাবে ধীরে ধীরে ভয়ংকর মাস্তানে পরিণত হয়।
তবে টিজারের সবচেয়ে বড় চমক ফরিদা জালাল। তার চরিত্রটি যে সিনেমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ‘সারপ্রাইজ এলিমেন্ট’ সেটা স্পষ্ট। সংলাপে গালিগালাজ আর তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তিতে তিনি যেন পুরো দৃশ্য নিজের দখলে নিয়ে নিয়েছেন। দর্শকের একাংশ বলছেন, শহিদের চেয়েও বেশি আগুন জ্বালিয়েছেন ফরিদা জালাল।
টিজারে আরও দেখা গেছে তৃপ্তি দিমরি, তামান্না ভাটিয়া ও দিশা পাটানিকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে। পাশাপাশি বিক্রান্ত ম্যাসি ও অবিনাশ তিওয়ারির আগ্রাসী উপস্থিতিও নজর কেড়েছে। নানার পাটেকরের চরিত্র নিয়ে রহস্য রাখা হলেও তার বন্দুকধারী লুক কৌতূহল বাড়িয়েছে।
‘ও রোমিও’ ছবিতে শহিদ কাপুরের সঙ্গে দেখা যাবে তৃপ্তিকেও
সব মিলিয়ে ‘ও রোমিও’র টিজারেই বোঝা যাচ্ছে, রক্তাক্ত অ্যাকশন, তীব্র সংলাপ আর বিশাল ভরদ্বাজের টানটান গল্প বলার ঢং মিলিয়ে ছবিটি হতে যাচ্ছে হাইভোল্টেজ।
ভালোবাসা দিবসের আবহে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাবে ‘ও রোমিও’। দর্শকদের ধারণা, এই ছবিই হতে পারে শহিদ কাপুরের ক্যারিয়ারের আরেক বড় টার্নিং পয়েন্ট।
এলআইএ