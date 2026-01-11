বিয়ের আসরেই নববধূকে নিয়ে গান গাইলেন শিরোনামহীনের ভোকালিস্ট

বিয়ের আসরেই নববধূকে নিয়ে গান গাইলেন শিরোনামহীনের ভোকালিস্ট
দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘শিরোনামহীন’। এর ভোকালিস্ট শেখ ইশতিয়াক জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা রাখলেন। শনিবার (১০ জানুয়ারি) তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। রাজধানীর ৩০০ ফিট এলাকার একটি রিসোর্টে ঘরোয়া পরিবেশে তার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।
জমকালো এই বিয়ের আয়োজনে সংগীত অঙ্গনের বহু তারকা ও শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শিরোনামহীনের সদস্যরা গান পরিবেশন করেন। এক পর্যায়ে ইশতিয়াকও গানে অংশ নেন। সেসময় তার স্ত্রীও পাশে এসে দাঁড়ান। তাদের অংশগ্রহণ বিয়ের আনন্দকে আরও রঙিন করে তোলে।
জানা গেল, ইশতিয়াকের স্ত্রীর নাম মারিনা হোসেন।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় শিরোনামহীন ব্যান্ডের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে ইশতিয়াকের বিয়ের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। পোস্টে লেখা হয়, ‘হ্যালো, আজ আমরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করব। ঠিকই শুনেছেন, আজ আমাদের শেখ ইশতিয়াকের বিয়ে। তার জীবনের এই নতুন ইনিংসের জন্য সবার কাছে দোয়া চাইছি।’
গত কয়েক বছরে ব্যান্ড শিরোনামহীনের বর্তমান ভোকালিস্ট হিসেবে শ্রোতাদের মাঝে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন শেখ ইশতিয়াক। তার কণ্ঠে গাওয়া গান ‘এই অবেলায়’ বর্তমান প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
সম্প্রতি গানটির সিক্যুয়েল ‘এই অবেলায় ২’ মুক্তি পেয়েছে। এটি নিয়ে ভক্তদের মধ্যে বেশ উচ্ছ্বাস ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
