বড়দের মঞ্চে ১৬ বছরের কিশোরের বাজিমাত

বড়দের মঞ্চে ১৬ বছরের কিশোরের বাজিমাত
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার দ্য বেভারলি হিলটন হোটেলে আজ সোমবার বাংলাদেশ সময় ভোরে অনুষ্ঠিত হলো ৮৩তম গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড। টেলিভিশন বিভাগে সীমিত ধারাবাহিক ক্যাটাগরিতে সেরা পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন মাত্র ১৬ বছরের কিশোর অভিনেতা ওয়েন কুপার। বড়দের মঞ্চে জনপ্রিয় সব অভিনেতাদের টেক্কা দিয়ে সেরার পুরস্কার নিজের করে নিয়েছেন তিনি।
ওয়েন এই পুরস্কার পেয়েছেন ব্রিটিশ টিভি ওয়েব সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’-এ অভিনয়ের জন্য।
পুরস্কার জয়ের পর মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ‘গোল্ডেন গ্লোবের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছি এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার এবং আমার পরিবারের যাত্রাপথ ছিল অভাবনীয়। যেভাবে সবাই আমাদের পাশে থেকেছেন, তার জন্য সত্যিই কৃতজ্ঞ।’
গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে ওয়েন কুপার
গত বছর ১৩ মার্চ নেটফ্লিক্সে মুক্তি পায় ‘অ্যাডোলেসেন্স’। অল্প সময়ের মধ্যেই সিরিজটি বিশ্ব বিনোদন অঙ্গনে হইচই ফেলে। পাঁচটি বিভাগে মনোনয়ন পাওয়া সিরিজটি চারটি বিভাগে পুরস্কার জিতে নিয়েছে।
এই সিরিজে কাজ করে ওয়েন কুপারের পাশাপাশি সেরা অভিনেতা হিসেবে পুরস্কার পান স্টিফেন গ্রাহাম। সেরা সহ অভিনেত্রী হয়েছেন ইরিন ডোহার্টি।
