শাহরুখের নতুন লুকে সাড়া, বলিউডে উত্তেজনা তুঙ্গে

শাহরুখের নতুন লুকে সাড়া, বলিউডে উত্তেজনা তুঙ্গে
বলিউডের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত সিনেমাগুলোর শীর্ষে নাম লিখিয়েছে ‘কিং’। একদিকে সিনেমাটিতে আবার জুটি বাঁধছেন শাহরুখ খান ও ‘পাঠান’র পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ, অন্যদিকে এটির হাত ধরেই প্রথমবার বড়পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে শাহরুখের কন্যা সুহানা খানকে। ফলে সিনেমাটি ঘিরে অনুরাগীদের আগ্রহ তুঙ্গে পৌঁছেছে।
এই উত্তেজনার মধ্যেই নতুন চমক দিয়েছেন সিনেমার সংগীত পরিচালক জুটি শচীন-জিগর। তারা ইঙ্গিত দিয়েছেন, শাহরুখকে এ সিনেমায় এমন কিছু করতে দেখা যাবে, যা আগে কখনো করেননি। শচীনের ভাষ্য, “শাহরুখকে এবার একেবারে নতুন রূপে দেখা যাবে। তার লুক, চরিত্র-সব বদলে যাবে। কিছু গানে তিনি এমন ভঙ্গিতে লিপ-সিঙ্ক করবেন, যা দর্শক আগে দেখেননি। এ সিনেমায় শাহরুখকে নতুনভাবে আবিষ্কার করবেন দর্শক।”
ভিডিওটি প্রকাশের পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয় এবং সিনেমাটির জন্য প্রতীক্ষা আরও বেড়ে যায়। গানগুলোর সুর করেছেন শচীন-জিগর, আর ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের দায়িত্বে রয়েছেন দক্ষিণী জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক অনিরুদ্ধ রবিচন্দ্র।
সিনেমাটির মুক্তির দিনও ঘোষণা করা হয়েছে। পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ জানিয়েছেন, চলতি বছরের ২৪ ডিসেম্বর বড়দিনে মুক্তি পাবে ‘কিং’। এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে সিনেমার ঝলক, যেখানে ধূসর চুল ও তীব্র অ্যাকশন লুকে শাহরুখকে দেখা যাচ্ছে।
গত বছরের ২ নভেম্বর শাহরুখের জন্মদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে টাইটেল রিভিল করা হয়। সেখানে শোনা যায় তার সংলাপ- “আমি ভয় নই, মূর্তিমান আতঙ্ক!”- যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়।
রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট ও মারফ্লিক্স পিকচার্সের প্রযোজনায় এ সিনেমায় শাহরুখকে দেখা যাবে এক অভিজ্ঞ আততায়ী হিসেবে, যিনি আন্ডারওয়ার্ল্ডের অন্ধকার জগতে কাজ করেন। তার শিষ্য হিসেবে আছেন সুহানা খান, যিনি বিপজ্জনক মিশনের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।
সিনেমার তারকাখচিত কাস্টে আরও রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুর, রানি মুখোপাধ্যায়, আরশাদ ওয়ার্সি, অভয় বর্মা এবং রাঘব জুয়াল।
শাহরুখের নতুন লুক, কন্যার সঙ্গে প্রথম স্ক্রিন শেয়ার এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার সংগীত-সব মিলিয়ে ‘কিং’ এখন থেকেই বলিউডের সবচেয়ে বড় ইভেন্ট সিনেমা হিসেবে মনোনীত হতে যাচ্ছে।
