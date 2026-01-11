প্রয়াত ‘ইন্ডিয়ান আইডল’ তারকা সালমানের সঙ্গে যে শেষ কাজটি করেছেন

প্রয়াত ‘ইন্ডিয়ান আইডল’ তারকা সালমানের সঙ্গে যে শেষ কাজটি করেছেন
আকস্মিকভাবে না ফেরার দেশে চলে গেছেন ‘ইন্ডিয়ান আইডল ৩’-এর বিজয়ী ও অভিনেতা প্রশান্ত তামাং। ২০০৭ সালে সংগীত প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে যিনি সারা ভারতজুড়ে পরিচিতি পান, পরে ‘পাতাললোক ২’-এ খলচরিত্রে অভিনয় করে আবারও আলোচনায় আসেন। তবে জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে তার সবচেয়ে বড় কাজটি ছিল বলিউড তারকা সালমান খানের সঙ্গে-যা নিজের চোখে দেখে যাওয়ার সুযোগ আর হলো না তার।
আজ (১১ জানুয়ারি) সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দার্জিলিঙে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন প্রশান্ত তামাং। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর। সংগীত ও অভিনয়ের পাশাপাশি একসময় তিনি কলকাতা পুলিশেও কর্মরত ছিলেন। নিয়মিত দেশ-বিদেশে গানের অনুষ্ঠান করতেন এবং নেপালি সিনেমাতেও অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছিলেন।
প্রশান্তের শেষ কাজ ছিল সালমান খানের বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘ব্যাটল অব গলওয়ান’। ভাইজানের জন্মদিনে সিনেমাটির একটি ঝলক প্রকাশ করা হয়েছিল, যা প্রশান্ত নিজেও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছিলেন। সেট থেকে তোলা বেশ কিছু ছবিও তিনি ২০২৫ সালে পোস্ট করে লিখেছিলেন, “খুব দারুণ একটা কাজ হচ্ছে। আমি ভীষণ উত্তেজিত। ধন্যবাদ।” তবে সিনেমাটিতে তিনি কোন চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তা প্রকাশ্যে কখনো জানাননি।
‘পাতাললোক ২’-এ নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করে প্রশান্ত দর্শকের দৃষ্টি কেড়েছিলেন। যদিও তিনি নিজে বলতেন, তার কাছে ‘পাতাললোক ১’ বেশি প্রিয়। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “আমি দ্বিতীয় সিজনে কাজ করেছি এবং নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবে প্রথম সিজনটাই আমার বেশি ভালো লেগেছে।”
উল্লেখ্য, ‘পাতাললোক ২’র অডিশনের খবর প্রশান্ত জানতে পারেন নাগাল্যান্ড থেকে। তার স্ত্রী নাগাল্যান্ডের বাসিন্দা হওয়ায় সেখান থেকেই তিনি এই সুযোগের কথা জানতে পারেন এবং অডিশন দিয়ে নির্বাচিত হন। প্রতিভাবান এই শিল্পীর অকালপ্রয়াণে সংগীত ও অভিনয় জগতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
