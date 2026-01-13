হঠাৎ সৎ হয়ে ফজলুর একি পরিণতি!

হঠাৎ সৎ হয়ে ফজলুর একি পরিণতি!
পেনশন অফিসের তৃতীয় শ্রেণির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ফজলু। তার গল্প নিয়ে নির্মিত ২০২৪ সালে প্রচারিত নাটক ‘কাঁটা’ দর্শকদের মধ্যে দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছিল। আবারও নতুন গল্প ফিরছেন ফজলু। এবার গল্পের নাম রাখা হয়েছে ‘কাঁটা ২’। ১৫ জানুয়ারি বঙ্গতে মুক্তি পাবে রিয়াদ মাহমুদ রচিত ও পরিচালিত এই সিক্যুয়েল নাটক।
‘কাঁটা ২’ নাটকের গল্পে দেখা যাবে, হঠাৎ করে সৎ হয়ে যাওয়া ফজলু অফিসের ‘সিস্টেম’ ও নিজের পরিবারে চাপে পড়ে যায়। ঘুষের টাকা ব্যাংকে থাকলেও ব্যবহার না করার কারণে পরিবারের অভাব বেড়ে যায়। সৎ হওয়ার পর ফজলু বুঝতে পারে, এখন সে নিজেই সিস্টেমের ‘গলার কাঁটা’।
আরও পড়ুন
খায়রুল বাসারকে নিয়ে কেয়া পায়েলের ক্যাপশন উস্কে দিলো প্রেমের গুঞ্জন
কুদ্দুস বয়াতী নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলের কাছে যা জানতে চাইলেন
সহকর্মীরা ষড়যন্ত্র শুরু করে তার বিরুদ্ধে, নানা ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করে। তবুও ফজলু প্রতারণা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে একাই লড়ার সিদ্ধান্ত নেন।
পরিচালক রিয়াদ মাহমুদ বলেন, ‘প্রথম ‘কাঁটা’ নাটক মুক্তির পর দর্শকদের অনেক প্রশংসা পাই। সেই ধারাবাহিকতায় সিকুয়েল তৈরি করার ভাবনা আসে। এবার দেখানো হবে ফজলুর সৎ হওয়ার পর তার জীবনে কী পরিণতি আসে। আশা করি এটি প্রথম পর্বের মতোই দর্শকের মন ছুঁয়ে যাবে।’
‘কাঁটা ২’ নাটকের দৃশ্য
নাটকের মূল চরিত্র ফজলু হিসেবে অভিনয় করেছেন শরাফ আহমেদ জীবন। তার সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন সুষমা সরকার, টুইংক ক্যারল, শাহেদ আলী, ইকবাল হোসেন প্রমুখ।
কমেডি এবং সামাজিক বার্তাপ্রবণ গল্পের মিশ্রণে ‘কাঁটা ২’ দেখার জন্য দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
এলআইএ