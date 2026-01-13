‘ও রোমিও’ সিনেমায় গালাগাল নিয়ে মুখ খুললেন ফরিদা জালাল

‘ও রোমিও’ সিনেমায় গালাগাল নিয়ে মুখ খুললেন ফরিদা জালাল
শহিদ কাপুর অভিনীত সিনেমা ‘ও রোমিও’র টিজার প্রকাশের পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন প্রবীণ অভিনেত্রী ফরিদা জালাল। টিজারে তাকে গালাগাল দিতে দেখা যাওয়ায় দর্শক ও অনুরাগীদের একাংশ বিস্মিত হয়েছেন। এবার সেই বিতর্কিত সংলাপ নিয়েই মুখ খুললেন এই বর্ষীয়ান অভিনেত্রী।
সম্প্রতি ভারতীয় একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফরিদা জালাল জানান, পরিচালক বিশাল তার প্রিয় পরিচালকদের একজন। দীর্ঘদিন ধরেই তার সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে ছিল অভিনেত্রীর। আর ‘ও রোমিও’ সেই ইচ্ছেপূরণ করেছে।
ফরিদা বলেন, ‘বিশাল যখন আমার বাড়িতে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন আমি তাকে বলেছিলাম-তার সঙ্গে কাজ করতে পারলে আমার আরেকটি স্বপ্ন পূরণ হবে। তখনই তিনি মজা করে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কি গালাগাল দিতে পারবেন?’ আমি তখন একটু থমকে গিয়েছিলাম। তবে বলেছিলাম, আমি কোনও অশ্লীল বা নোংরা গালাগাল বলতে পারব না। যদি সেটা হালকা, সহজ ধরনের হয়, তাহলে বলতে পারি।’ এই কথা শুনে বিশাল হেসে ওঠেন এবং আমার অবস্থান বুঝে নেন।’
অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘ছবিতে আমি ওই সংলাপটি মাত্র একবারই বলেছি। কিন্তু এটা নিয়ে যে এত আলোচনা হবে, তা ভাবতেই পারিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছি অনেকেই লিখছেন- ‘ফরিদা জালাল এটা বলেছেন!’, ‘আমাদের প্রিয় দিদা বা মা এটা বলেছেন!’ তারা আমাকে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছেন। আমি কখনো এমন সংলাপ বলিনি, তাই তাদের বিস্ময়টা স্বাভাবিক। তবে বিষয়টি নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই।’
আরও পড়ুন:
আদালতের রায়ে স্বস্তিতে সাইফ আলি খান
ধর্মেন্দ্র-প্রভাসকে পেছনে ফেলে ছুটছে রণবীরের ‘ধুরন্ধর’
উল্লেখ্য, ‘ও রোমিও’ সিনেমায় শহিদ কাপুর ও ফরিদা জালাল ছাড়াও অভিনয় করছেন তৃপ্তি দিমরি, দিশা পাটানি, তামান্না ভাটিয়া, বিক্রান্ত ম্যাসি ও অবিনাশ তিওয়ারি। ভালোবাসা দিবসের আবহে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
এমএমএফ