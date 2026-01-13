ভারতে নয়, বাংলাদেশেই বিশ্বকাপ ম্যাচ চাইছেন হামিন আহমেদ

ভারতে নয়, বাংলাদেশেই বিশ্বকাপ ম্যাচ চাইছেন হামিন আহমেদ
আইসিসির অনুরোধ সত্ত্বেও ভারতে গিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলবে না- এই অবস্থানেই অনড় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নিরাপত্তাশঙ্কার কথা তুলে ধরে বোর্ড আবারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকে (আইসিসি) তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে।
বিসিবির এই অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন সাবেক ক্রিকেটার ও মাইলস ব্যান্ডের সদস্য হামিন আহমেদ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বিসিবির সিদ্ধান্তকে ‘চমৎকার’ বলে মন্তব্য করেন। তিনি লেখেন, বিসিবি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতে একেবারেই খেলবে না, তখন বাংলাদেশের উচিত সব ম্যাচ নিজেদের দেশেই আয়োজন করা। শ্রীলঙ্কা কিংবা পাকিস্তানের কোনো ‘দরদ’ বাংলাদেশের প্রয়োজন নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
এর আগে পাকিস্তানের একটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, বাংলাদেশ ভারতে খেলতে না গেলে তাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো আয়োজন করতে আগ্রহী পাকিস্তান। পাকিস্তানের জিও টিভিকে পিসিবির একটি সূত্র জানায়, শ্রীলঙ্কার ভেন্যু পাওয়া না গেলে পাকিস্তান বিকল্প হিসেবে এগিয়ে আসতে পারে।
এই প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন হামিন আহমেদ। তিনি ফেসবুকে লেখেন, বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য পাকিস্তানের এমন ‘উদারতা’র কোনো প্রয়োজন নেই। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও ক্রিকেট পরিস্থিতির দিকেও ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, এমন একটি দেশের কাছ থেকে সহানুভূতি গ্রহণ করা বাংলাদেশের জন্য সমীচীন নয়।
বাংলাদেশে বিশ্বকাপের সব ম্যাচ আয়োজনের দাবিও জোরালোভাবে তোলেন হামিন। তিনি লেখেন, ক্রীড়া উপদেষ্টা ও বিসিবির উচিত আইসিসির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আলোচনা করে সব ম্যাচ বাংলাদেশেই আয়োজন নিশ্চিত করা। তার মতে, বাংলাদেশের মাঠ, অবকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা ও ক্রিকেটপ্রেমী দর্শক-সবই রয়েছে। এর আগেও বাংলাদেশ বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক ছিল, তাই আবারও এটি সম্ভব।
হামিন আহমেদ আরও বলেন, যদি এই বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছানো না যায়, তবে তার দায় ক্রীড়া উপদেষ্টা ও বিসিবিকেই নিতে হবে। শুধু কথায় নয়, বাস্তব পদক্ষেপে বাংলাদেশের ক্রিকেটের স্বার্থ রক্ষা করার আহ্বান জানান তিনি।
পাশাপাশি আইসিসি থেকে পাঠানো চিঠি প্রকাশের দাবিও তুলেছেন হামিন। তার দাবি, আইসিসি যে শর্ত দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে, তা প্রকাশ করা উচিত। ক্রিকেটার ও ক্রিকেটপ্রেমীদের বিষয়টি জানার অধিকার আছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।
এমএমএফ