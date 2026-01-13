  2. বিনোদন

ঘর বাঁধতে যাচ্ছেন জেফার ও সাবাব

প্রকাশিত: ১০:০১ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
জেফার ও সাবাব

সংগীতশিল্পী জেফার রহমান ও অনুষ্ঠান সঞ্চালক রাফসান সাবাবের প্রেম এতকাল ছিল গুঞ্জন। রসিকতা করে অনুরাগীরা তাদের বিয়ে করতে বলছিলেন অনেক দিন ধরে। সেই ঘটনাটি এবার ঘটতে যাচ্ছে। জানা গেছে, ঘর বাঁধতে যাচ্ছেন দুজন।

নিজেদের প্রেমের সম্পর্ককে এতদিন কেবল বন্ধুত্ব বলে এসেছেন এ দুই তরুণ। বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে থাইল্যান্ডে একান্ত সময় কাটালেও বন্ধুত্বকে প্রেম হিসেবে স্বীকার করেননি তারা। জানা গেছে, আগামীকাল বুধবার বিয়ে করছেন দুজন। দুপক্ষের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তারা জানিয়েছেন, ঢাকার আমিনবাজারের একটি অবকাশযাপন কেন্দ্রে তাদের বিয়ে। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে সবাইকে ঘটনাটি জানাতে চেয়েছিলেন তারা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের শেষে চিকিৎসক সানিয়া এশার সঙ্গে তিন বছরের দাম্পত্যজীবনের ইতি টেনেছিলেন রাফসান। ফেসবুক পোস্ট দেওয়ার পর এশা জানিয়েছিলেন, তিনি বিচ্ছেদ চাননি। অনেকে মনে করেন, জেফারের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার কারণেই বিচ্ছেদের পথে বেছে নিয়েছেন রাফসান।

