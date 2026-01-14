ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
রুশ, চীনা না তার্কিস, কোন দেশের সিনেমা দেখবেন আজ
শুরু হয়েছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। রাজধানীর পাঁচ মিলনায়তন এবং কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী বিচ পয়েন্টে উৎসব উপলক্ষে দেখানো হচ্ছে সিনেমা। আজ (১৪ জানুয়ারি) বুধবার উৎসবের পঞ্চম দিন। সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হবে সিনেমার প্রদর্শনী। শেষ শো সন্ধ্যা ৭টায়।
শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তন:
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ‘ফাবুলা’ (নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, জার্মানির ছবি), বেলা ১টায় কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমার পর দেখানো হবে পানামা ও যুক্তরাষ্ট্রের ছবি ‘এসপিনা’, বেলা ৩টায় ‘দ্য শোর অব লাইফ’ (চীন), বিকাল ৫টায় শিশু শাখার জন্য কয়েকটি ছবি দেখানোর পর দেখানো হবে ‘ধামের গান’ (বাংলাদেশ)। সন্ধ্যা ৭টায় ‘আগন্তুক’ (বাংলাদেশ)।
শাহবাগের জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন):
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ‘দ্য বার্ড’ (পর্তুগাল), বেলা ১টায় একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের পর দেখানো হবে রাশিয়ার ছবি ‘ফ্রম স্ক্র্যাচ’, বেলা ৩টায় ‘দ্য হুইলব্যারো’ (ইতালি, সুইডেন, ইউকে)। বিকেল ৫টায় ‘দ্য গার্ডিয়ান অব স্টোরিজ’ (স্পেন), সন্ধ্যা ৭টায় রিপাবলিক অব পিপোলিপিনাস (ফিলিপাইনস)।
সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটোরিয়াম):
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ‘ওয়াটার ক্যান গো এনিহয়্যার’ (চীন), বেলা ১টায় ‘বার্নিং’ (কিরগিজস্তান), বেলা ৩টায় কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের পর দেখানো হবে ‘দ্য লেটার’ (রাশিয়া)। বিকাল ৫টায় ‘থ্রি ওয়েডিং অ্যান্ড ওয়ান এসকেপ’ (রিপাবলিক অব আবখাজিয়া, রাশিয়া)।
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা:
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে রিপাবলিক অব পিপোলিপিনাস (ফিলিপাইনস), বেলা ২টা ৩০ মিনিটে ‘দ্য হাসব্যান্ড’ (ইরান), বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে ‘ইন্ডাস ইকোজ’ (পাকিস্তান)।
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়াম:
বেলা ১১টায় ‘মাই ফাদার’স সান’ (চীন), বেলা ১টায় ‘অ্যাবাউট মাই মম’ (তুরস্ক)। বেলা ৩টা থেকে বাংলাদেশের কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা। বিকাল ৫টা থেকে আরেক দফা একগুচ্ছ স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা।
