জেফারের সঙ্গে বিয়ের ছবি প্রকাশ করে যা বললেন রাফসান

জেফারের সঙ্গে বিয়ের ছবি প্রকাশ করে যা বললেন রাফসান
জনপ্রিয় উপস্থাপক রাফসান সাবাব আজ (১৪ জানুয়ারি) গায়িকা ও অভিনেত্রী জেফার রহমানকে বিয়ে করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিবাহের ছবি এবং স্ট্যাটাস শেয়ার করে আনন্দের সংবাদ জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরেই তাদের সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা থাকলেও আজ তা আনন্দঘন অবস্থায় পরিণত হলো।
রাফসান বিয়ের ছবি প্রকাশ করেছেন তার ফেসবুকে। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের যাত্রা শুরু করতে চলেছি, আমাদের বন্ধু, পরিবার ও প্রিয়জনদের ভালোবাসায় ঘেরা। আজ আমরা আমাদের জীবন একত্রিত করছি এবং একসাথে একটি সুন্দর অধ্যায়ে প্রবেশ করছি।’
এই স্ট্যাটাসে তিনি নতুন জীবনের সূচনায় পরিবার, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাসায় তারা কতোটা আবদ্ধ সেই বার্তা দিয়েছেন। স্ট্যাটাসে দুই শিল্পীর জন্য শুভেচ্ছার বন্যা বইয়ে দিয়েছেন তাদের কাছের মানুষেরা।
আজ সকালেই জেফার ও রাফসানের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিলো। সন্ধ্যায় আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন তারা। বিয়েটি ছিল আদরে ভরা এবং খুব ব্যক্তিগত পরিবেশে, যেখানে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্য ও তাদের নিকটজনরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।
দীর্ঘ দিন ধরেই শোবিজ অঙ্গনে জেফার ও রাফসানের সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জন ছিল। কেউ বলতেন তারা শুধু বন্ধু, আবার অনেকে যৌথভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা বিদেশ ভ্রমণে তাদের ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখে বিভিন্ন মতামত তোলে। তবে আজ এই গুঞ্জনগুলো বন্ধন পেয়ে সত্যি বন্ধনে পরিণত হলো।
এলআইএ