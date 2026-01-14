মালয়েশিয়ায় শীত খুঁজছেন পরীমনি

মালয়েশিয়ায় শীত খুঁজছেন পরীমনি
বর্তমানে মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছেন অভিনেত্রী পরীমনি। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেশটিতে গিয়েছিলেন তিনি। অনুষ্ঠান শেষে এখন সময় কাটাচ্ছেন সন্তানদের নিয়ে মালয়েশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র লাংকাউই দ্বীপে।
লাংকাউইয়ের নীল সমুদ্র, খোলা আকাশ আর সবুজ প্রকৃতির মাঝে ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন পরীমনি।
আজ (১৪ জানুয়ারি) বুধবার একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেন তিনি। ছবিগুলোতে মালয়েশিয়ার প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ওঠার দৃশ্য ধরা দিয়েছেন ঢাকাই সিনেমার পরী। ছবিগুলোর ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘শীত নেই। কেন শীত নেই।’
আরও পড়ুন
৮ দিন ধরে কথা বলতে পারছেন না শবনম ফারিয়া, কী হয়েছে অভিনেত্রীর?
নিশো-পূজার ২৪ সেকেন্ডের ভিডিও ভাইরাল
মালয়েশিয়ার রোদেলা আবহাওয়া, দ্বীপের নিরিবিলি পরিবেশ আর সন্তানদের সান্নিধ্যে পরীমনির সময় যে দারুণ কাটছে, তা তার পোস্ট করা ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায়। ভক্তরাও মন্তব্যে অভিনেত্রীর সুখী মুহূর্তগুলোর জন্য শুভকামনা জানাচ্ছেন।
এদিকে, ‘প্রীতিলতা’ নিয়ে ফের ক্যামেরার সামনে ফিরছেন অভিনেত্রী পরীমনি। ২০২০ সালে কয়েক দিনের শুটিং শেষে আটকে যাওয়া ‘প্রীতিলতা’ ছবির কাজও আবার শুরু হচ্ছে। চট্টগ্রামে চিত্রায়ণ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা চলছে। সিনেমাটির নির্মাতা রাশিদ পলাশ জানান, পরীমনির সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে শুটিংয়ের সময়সূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে।
২০২১ সালে সিনেমাটির ফার্স্ট লুক প্রকাশিত হলে প্রীতিলতার বেশে পরীমনির উপস্থিতি দর্শকদের মধ্যে বেশ আগ্রহ তৈরি করেছিল। এবার সেই অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নির্মাতা। শুটিং শেষ করে দ্রুত সম্পাদনা ও পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
এমআই/এলআইএ