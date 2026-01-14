  2. বিনোদন

সাবেক স্ত্রীর জন্মদিনের রাতে ছড়ালো রাফসানের দ্বিতীয় বিয়ের খবর

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৬ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
সাবেক স্ত্রীর জন্মদিনের রাতে ছড়ালো রাফসানের দ্বিতীয় বিয়ের খবর
নববধূ জেফারের সঙ্গে রাফসান, সাবেক স্ত্রী সানিয়া শামসুন এশা ইনসেটে

জনপ্রিয় উপস্থাপক রাফসান সাবাবের ব্যক্তিজীবন আবারও আলোচনার কেন্দ্রে। একদিকে সাবেক স্ত্রী চিকিৎসক সানিয়া শামসুন এশার জন্মদিন পালন, অন্যদিকে একই সময়ে রাফসানের নতুন বিয়ের খবর। দুটো ঘটনা মিলিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তৈরি হয়েছে আলোচনা।

জানা গেছে, সানিয়া শামসুন এশার ২৯তম জন্মদিন ছিল গত ১২ জানুয়ারি। মঙ্গলবার রাতে (১৩ জানুয়ারি) ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করে নিজের জন্মদিন পালনের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিয়েছেন এশা। ছবিতে দেখা যায়, সাদা পোশাকে সেজে মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে নিজের জন্মদিন উদযাপন করছেন তিনি। হাসিমুখে কেক হাতে সেই ভিডিও প্রকাশের কিছু সময়ের মধ্যেই সামনে আসে তার সাবেক স্বামী রাফসান সাবাবের দ্বিতীয় বিয়ের খবর। বিষয়টি মুহূর্তেই নেটিজেনদের দৃষ্টি কাড়ে।

রাফসান ও এশার সংসার ভাঙার ঘোষণা আসে ২০২৩ সালের ৯ নভেম্বর। সেদিন এক ফেসবুক পোস্টে রাফসান নিজেই জানান, চিকিৎসক স্ত্রী সানিয়া এশার সঙ্গে তিন বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনেছেন তিনি। সে সময় এশা জানিয়েছিলেন, তিনি এই বিচ্ছেদ চাননি।

এরপর থেকেই সংগীতশিল্পী জেফার রহমানকে ঘিরে নানা গুঞ্জন ছড়াতে থাকে। কথিত আছে, জেফারের সঙ্গে সম্পর্কের জেরেই রাফসানের সংসার ভেঙে যায়।

যদিও রাফসান ও জেফার দুজনই দীর্ঘদিন এসব গুঞ্জন নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশে-বিদেশে তাদের একসঙ্গে দেখা যাওয়ার ঘটনা সেই গুঞ্জনকে আরও জোরালো করে। থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন জায়গায় একসঙ্গে তোলা ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়।

সবশেষে সেই গুঞ্জনই যেন বাস্তবে রূপ নিল। আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ঢাকার আমিনবাজারের একটি অবকাশযাপন কেন্দ্রে বিয়ে করেছেন রাফসান সাবাব ও জেফার রহমান। দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতেই সম্পন্ন হচ্ছে এই বিয়ে।

এদিকে সাবেক স্বামীর নতুন বিয়ের খবরে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি সানিয়া শামসুন এশা।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।