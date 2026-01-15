শিল্পকলায় ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আজকের সব শো স্থগিত

শিল্পকলায় ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আজকের সব শো স্থগিত
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটোরিয়ামে আজ (১৫ জানুয়ারি) নির্ধারিত ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সব প্রদর্শনী স্থগিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায় উৎসব কর্তৃপক্ষ।
বিবৃতিতে জানানো হয়, অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে শিল্পকলা একাডেমিতে আজকের সব শো বাতিল করা হয়েছে। এতে দর্শকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন আয়োজকেরা।
আজ ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটোরিয়ামে পাঁচটি সিনেমা প্রদর্শনের কথা ছিল। সেগুলো হলো- ‘ডায়নোসরস এগ’, ‘কিষ্কিন্ধা কানদাম’, ‘ওডিসি অব জয়’, ‘ডাইং ফর ডামিস’ ও ‘দ্য স্টোরি অব আ রক’।
ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মিডিয়া ইনচার্জ বিধান রিবেরু জাগো নিউজকে জানান, শিল্পকলা একাডেমির নিজস্ব একটি আয়োজন থাকায় আজ ভেন্যুটি উৎসবের জন্য ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে আগামীকাল থেকে সেখানে যথারীতি উৎসবের সিনেমা প্রদর্শনী চলবে।
এদিকে উৎসবের বাকি চারটি ভেন্যু-জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তন ও কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার মিলনায়তন এবং স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের মিলনায়তনে আজকের নির্ধারিত সব প্রদর্শনী যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে।
উল্লেখ্য, ৯১ দেশের ২৪৫টি চলচ্চিত্র নিয়ে গত শনিবার শুরু হয়েছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসর। এই উৎসব চলবে আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।
এমএমএফ/এমএস