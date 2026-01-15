  2. বিনোদন

শাকিবের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে যা বললেন প্রযোজক

প্রকাশিত: ০৫:৫৯ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
শাকিবের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে যা বললেন প্রযোজক
শাকিব খান

দেশে শুটিং শেষ করে শ্রীলঙ্কায় দৃশ্যধারণ শুরুর কথা ছিল বহুল আলোচিত সিনেমা ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম’-এর। তবে নির্ধারিত সময়ে লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশন শুরু না হওয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েছে নানা গুঞ্জন।

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে, শুটিং বিলম্বের কারণ নাকি শাকিব খানের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক চাওয়া।

এই গুঞ্জনে হতাশা প্রকাশ করেছেন অনেক দর্শক। বিষয়টি নিয়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন সিনেমাটির প্রযোজক শিরিন সুলতানা।

তিনি বলেন, ‘আমরা খুব পরিকল্পনা করেই কাজ শুরু করেছি। বর্তমানে একটা সুন্দর পর্যায়ে আছি। সবকিছু ভালোভাবেই এগুচ্ছে এবং ভালোভাবেই শেষ হবে। আশা করছি খুব শিগগিরই সুখবর দিতে পারব।’

শাকিব খানের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবির কথা সরাসরি নাকচ করে প্রযোজক বলেন, ‘এগুলো সম্পূর্ণ বাজে কথা। শাকিব ভাইয়ের মতো একজন মেগাস্টারকে নিয়ে এমন কথা বলা মানে হয় না। উনি কখনোই এমন স্টুপিড টাইপের কাজ করতে পারেন না। তিনি খুবই সহানুভূতিশীল মানুষ এবং নতুনদের সঙ্গে সবসময় সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করেন। আমাদের কাজে কিছুটা সময় লেগেছে। এই সময় তিনি চাইলে অনেক কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু বলেননি।’

তিনি আরও বলেন, ‘শাকিব খানকে নিয়ে কাজ করার সময় স্বাভাবিকভাবেই একটা চাপ থাকে, কারণ তিনি দেশের সবচেয়ে বড় তারকা। তবে এই চাপ ছাড়া অন্য কোনো সমস্যা নেই। সবকিছু সুন্দরভাবেই এগুচ্ছে।’

শ্রীলঙ্কায় শুটিং শুরুর প্রসঙ্গে শিরিন সুলতানা জানান, ‘‘প্রিন্স’ সিনেমা নিয়ে আমরা আগে যেসব তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছি, শ্রীলঙ্কার শুটিং সম্পর্কেও সেভাবেই জানানো হবে। যেহেতু বিষয়টি নিয়ে এখন অনেক আলোচনা হচ্ছে, তাই আপাতত কিছু বলতে চাই না। কাজ শুরু হলে সবই জানতে পারবেন। কয়েকটাদিন সময় দিন। কিছুটা বিলম্ব হয়েছে ঠিকই, তবে আমরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছি। পরিকল্পনামাফিক কাজ চলছে এবং শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি ‘প্রিন্স’ রোজার ঈদেই মুক্তি পাবে।’

সিনেমাটি পরিচালনা করছেন আবু হায়াত মাহমুদ। এতে শাকিব খানকে দেখা যাবে নব্বইয়ের দশকের এক গ্যাংস্টারের চরিত্রে। তার বিপরীতে অভিনয় করছেন তাসনিয়া ফারিণ। আরও রয়েছেন সাবিলা নূর।

টলিউডের অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর অভিনয়ের কথাও শোনা যাচ্ছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন নাসির উদ্দিন খান, এজাজুল ইসলাম, ইন্তেখাব দিনারসহ আরও অনেকে।

 

