মির্জা আব্বাসকে বিশ্রাম, পাটওয়ারীকে আরও শিখতে বললেন মেঘনা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে লড়বেন আলোচিত মডেল এবং সাবেক মিস আর্থ বাংলাদেশ মেঘনা আলম। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব এই মডেল। তিনি বলেছেন, মির্জা আব্বাসের বিশ্রাম নেওয়া এবং নাসিরুদ্দিন পাটওয়ারীর আরও শেখা উচিত।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাতে ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে মেঘনা আলম লিখেছেন, মির্জা আব্বাস আমার সিনিয়র, সম্মান জানিয়ে বলবো নতুনদের জায়গা ছেড়ে দেন, বিশ্রাম নেন। নাসিরুদ্দিন পাটওয়ারী আমার জুনিয়র, আদরের সঙ্গে বলবো, আরও শেখো!
স্ট্যাটাস শেষে তিনি উল্লেখ করেন, ‘ঢাকা ৮-এ সময় এখন মেঘনা আলমের।’
এর আগে, গত ২৮ ডিসেম্বর গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলের প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণ করেন মেঘনা আলম। একইসঙ্গে দলটি থেকে ঢাকা-৮ আসনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন তিনি।
