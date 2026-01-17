  2. বিনোদন

ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবে আজ দেখবেন যেসব সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪২ এএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে বিকেল ৫টায় দেখা যাবে ‘বিশ্বাস করেন ভাই’

রাজধানীর বিভিন্ন মিলনায়তন ও কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে জমজমাট আয়োজনে চলছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। গত ১০ জানুয়ারি শুরু হওয়া এই উৎসবে দেশ-বিদেশের নির্মাতাদের নানা ভাষা ও ঘরানার সিনেমা উপভোগ করছেন দর্শকরা। চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য আজ শনিবার (১৭ জানুয়ারি) উৎসবের বিভিন্ন ভেন্যুতে প্রদর্শিত হবে বেশ কয়েকটি আলোচিত সিনেমা।

জাতীয় জাদুঘর (প্রধান মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টায় দেখানো হবে ‘আমিনাস সং’ (মিসর), ‘লেসন হ্যান্ড’ (ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো) ও ‘ক্রিয়েটরস ২’ (আজারবাইজান)।
বেলা ১টায় ‘লাইক অ্যা রোলিং স্টোন’ (চীন)।
বেলা ৩টায় ‘দ্য গডস’ (সুইজারল্যান্ড)।
বিকেল ৫টায় ‘কুরাক’ (কিরগিজস্তান)।
সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত হবে বাংলাদেশের সিনেমা ‘উড়াল’।


‘উড়াল’ সিনেমাটি দেখা যাবে আজ সন্ধ্যা ৭টায়

জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টায় ‘চকলেট’ (বুলগেরিয়া), ‘মঙ্গা ডে’ (রাশিয়া) ও ‘ক্রিকেট ড্রিমস’ (নেদারল্যান্ডস)।
বেলা ১টায় একযোগে প্রদর্শিত হবে ‘স্যাটার্ন ইন ভেনাস’ (জর্জিয়া), ‘কাফকা ইন লাভ’ (চেক রিপাবলিক), ‘হু আর ইউ নানু?’ (বেলজিয়াম), ‘মারিয়াস সাইলেন্স’ (যুক্তরাজ্য), ‘দ্য সেভেনথ মান্থ’ (কিরগিজস্তান) ও ‘উইথ গ্রেস’ (কেনিয়া)।
বেলা ৩টায় কক কক (ভারত)।
বিকেল ৫টায় বাংলাদেশের ড্রেইনড বাই ড্রিমস।
সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় প্রদর্শিত হবে ‘ডট’ (বাংলাদেশ)।

শিল্পকলা একাডেমি (জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টায় ‘বক্সী’ (ভারত)।
বেলা ১টায় ‘নাইস ভিউ’ (চীন)।
বেলা ৩টায় ‘অ্যা লাইফ লাইক ফেয়ারিটেল’ (লিথুয়ানিয়া) ও ‘ব্লাইন্ড স্পোর্টস’ (মেক্সিকো)।
বিকেল ৫টায় ‘বিশ্বাস করেন ভাই’ (বাংলাদেশ)।

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ
সকাল সাড়ে ১০টায় ‘ভিনসেন্ট’, ‘ফ্রাঙ্কোসিস’, ‘পল অ্যান্ড দ্য আদারস’।
বেলা আড়াইটায় ‘দ্য থিংকস অব লাইফ’।
বিকেল সাড়ে ৪টায় ‘সেজার অ্যান্ড রোজেলিন’। সবকটিই ফ্রান্সের সিনেমা।

লাবণী পয়েন্ট, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত
বিকেল ৪টায় পানিশমেন্ট (কাজাখস্তান)।
সন্ধ্যা ৬টায় প্রদর্শিত হবে বাংলাদেশের আলোচিত সিনেমা ‘নয়া মানুষ’। সেখানে অভিনয় করেছেন মৌসুমী হামিদ ও রওনক হাসান।


কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী পয়েন্টে সন্ধ্যা ৬টায় প্রদর্শিত হবে ‘নয়া মানুষ’

বৈচিত্র্যময় গল্প ও দেশের সীমানা ছাড়ানো সিনেমার স্বাদ নিতে আজও দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।

 

এমআই/এলআইএ

