২০২৬ সালে হলিউড মাতাবে যে ৬০টি সিনেমা
সিনেমাপ্রেমীদের জন্য ২০২৬ সাল বছরটি হবে রঙিন ও আকর্ষণীয়।পরিচিত ফ্র্যাঞ্চাইজি, পরিবারের জন্য সিনেমা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিচালকদের কাজ থাকছে এবার। হরর প্রেমীদের জন্য রয়েছে ‘স্ক্রিম ৭’, ‘রেডি অর নট ২’ এবং ‘২৮ ইয়ার্স লেটার: দ্য বোন টেম্পল’র মতো সিনেমা।
রোমান্সপ্রিয় দর্শকের জন্য আছে ‘ওদারিং হাইটস’ ও ‘সেন্স অ্যান্ড সেনসিবিলিটি’। ছোটরা উপভোগ করবে অ্যানিমেশন সিনেমার দীর্ঘ তালিকা। যেমন ‘হপারস’, ‘গোট’, ‘দ্য ক্যাট ইন দ্য হ্যাট’ এবং প্রত্যাশিত সিকোয়েল ‘টয় স্টোরি ৫’, ‘মিনিয়নস ৩’ ও ‘দ্য সুপার মারিও গ্যালাক্সি মুভি’। পরিবারিক সিনেমার মধ্যে থাকবে লাইভ-অ্যাকশন ‘মোয়ানা’ রিমেক এবং চতুর্থ ‘জুমানজি’।
বড় পর্দায় স্টার ওয়ার্স, মার্ভেল এবং ডিসি ফ্র্যাঞ্চাইজি বড় চমক দেখাবে। মে মাসে আসছে ‘দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান অ্যান্ড গ্রোগু', গ্রীষ্মে আসবে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’ ও ‘সুপারগার্ল’। বছরের শেষের দিকে মুক্তি পাবে ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’।
বিশ্বের দুই নামকরা পরিচালক ফের বড় পর্দায় হাজির হচ্ছেন। তাদের মধ্যে স্টিভেন স্পিলবার্গের ‘ডিসক্লোজার ডে’ এবং ক্রিস্টোফার নোলানের ‘দ্য ওডিসি’ এরইমধ্যে আলোচনার তুঙ্গে।
বছরের কিছু সবচেয়ে প্রতীক্ষিত ৬০টি সিনেমা
পিপল উই মিট অন ভ্যাকেশন (৯ জানুয়ারি)
ব্রেট হ্যালির পরিচালনায়, অ্যালেক্স ও পপি দুই বন্ধু, প্রেমের সম্পর্কের সম্ভাবনা খুঁজে বের করতে শুরু করে।
গ্রিনল্যান্ড ২: মাইগ্রেশন (৯ জানুয়ারি)
জেরার্ড বাটলার ও মরেনা বাকারিন অভিনীত সিনেমায়, গাররিটি পরিবার ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবী অতিক্রম করে নতুন ঠিকানা খুঁজে বের করবে।
২৮ ইয়ার্স লেটার: বোন টেম্পল (১৬ জানুয়ারি)
পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক ইংল্যান্ডে সায়ন ও এক্রোব্যাটিক হত্যাকারীদের সংঘর্ষ।
দ্য মোমেন্ট (২০ জানুয়ারি)
উদীয়মান পপ তারকা তার অ্যারিনা ট্যুরের প্রস্তুতি নিচ্ছে, খ্যাতি ও চাপের মধ্যে নেভিগেট করছে।
মার্সি (২৩ জানুয়ারি)
ভবিষ্যতের সমাজে ক্রাইম বৃদ্ধির মধ্যে একজন ডিটেকটিভের অভিযাত্রা।
সেন্ড হেল্প (৩০ জানুয়ারি)
একটি দ্বীপে বিমানের দুর্ঘটনার পর কর্মী-নিয়োগকর্তার গল্প।
গোট (১৩ ফেব্রুয়ারি)
বাচ্চাদের জন্য অ্যানিমেশন কমেডি, যেখানে একজন ছাগল পেশাদার বাস্কেটবল খেলতে চায়।
ওদারিং হাইটস (১৩ ফেব্রুয়ারি)
মার্গট রবি ও জেকব এলোর্ডি অভিনীত, প্রেম, প্রতিশোধ ও সামাজিক শ্রেণীর গল্প।
ক্রাইম ১০১ (১৩ ফেব্রুয়ারি)
লস অ্যাঞ্জেলেসের একজন জুয়েলারি চোর ও ডিটেকটিভের গল্প।
স্ক্রিম ৭ (২৭ ফেব্রুয়ারি)
ভুতের মুখ ফিরে এসেছে তার পরবর্তী হত্যার জন্য।
হপারস (৬ মার্চ)
টিনেজ অ্যানিমাল লভারের কাহিনি।
দ্য ব্রাইড (৬ মার্চ)
ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের বিয়ের কাহিনী।
রিমাইন্ডার্স অফ হিম (১৩ মার্চ)
কার্লিন হুভারের নভেল অবলম্বনে এক মহিলার সামাজিক পুনরায় অভিযাত্রা।
প্রজেক্ট হেল মেরি (২০ মার্চ)
রায়ান গোসলিং অভিনীত মহাকাশ অভিযাত্রা।
রেডি অর নট ২: হিয়ার আই কাম (২৭ মার্চ)
একটি ভয়ঙ্কর খেলার সিকোয়েল।
দ্য ড্রামা (৩ এপ্রিল)
রবার্ট প্যাটিনসন ও জেন্ডায়া অভিনীত অন্ধকার রোমান্টিক থ্রিলার।
দ্য সুপার মারিও গ্যালাক্সি মুভি (৩ এপ্রিল)
মারিও ও লুইজি মহাজাগতিক অভিযানে।
মাইকেল (২৪ এপ্রিল)
মাইকেল জ্যাকসনের জীবনী, যাত্রার প্রথম অংশ।
অ্যাপেক্স (২৪ এপ্রিল)
অস্ট্রেলিয়ার বনভূমিতে থ্রিলার।
দ্য ডেভিল ওয়িয়ারস প্রাডা ২ (১ মে)
মেরিল স্ট্রিপ ও অ্যান হ্যাথাওয়ে ফিরে এসেছে হাই ফ্যাশন জগতে।
মর্টাল কমব্যাট ২ (১৫ মে)
জনি কেজ ও অন্যান্য যোদ্ধাদের লড়াই।
দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান এবং গ্রোগু (২২ মে)
ডিন জারিন ও গ্রোগু মহাজাগতিক অভিযান।
মাস্টার্স অফ দ্য ইউনিভার্স (৫ জুন)
হি-ম্যান বনাম স্কেলেটর।
ডিসক্লোজার ডে (১২ জুন)
স্টিভেন স্পিলবার্গের রহস্যময় সাই-ফাই সিনেমা।
স্ক্যারি মুভি ৬ (১২ জুন)
হরর প্যারডি ফ্র্যাঞ্চাইজি ফিরে এসেছে।
টয় স্টোরি ৫ (১৯ জুন)
উডি, বাজ ও বন্ধুদের নতুন অভিযান।
সুপারগার্ল (২৬ জুন)
ডিসি সিনেমা, মাইলি আলকক অভিনীত।
মিনিয়নস ৩ (১ জুলাই)
জাভা ও কেভিনের নতুন জ্ঞান-বিহীন অভিযান।
মোয়ানা (১০ জুলাই)
লাইভ-অ্যাকশন রিমেক, ডওয়েন জনসন অভিনীত।
কাট অফ (১৭ জুলাই)
জোনাহ হিল পরিচালিত কৌতুকপূর্ণ গল্প।
দ্য ওডিসি (১৭ জুলাই)
ক্রিস্টোফার নোলানের গ্রিক মহাকাব্য।
স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে (৩১ জুলাই)
টম হোল্যান্ডের নতুন অভিযান।
সুপার ট্রুপার্স ৩ (৭ আগস্ট)
কমেডি সিরিজের তৃতীয় পর্ব।
পাউ প্যাট্রোল: দ্য ডিনো মুভি (১৪ আগস্ট)
নকলেডনের সুপারহিরো কুকুরদের অভিযান।
ফ্লাওয়ারভেল স্ট্রিট (১৪ আগস্ট)
সাই-ফাই সিনেমা, পরিবারের অদ্ভুত ঘটনা।
দ্য ডগ স্টারস (২৮ আগস্ট)
রিডলি স্কটের পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক গল্প।
সেন্স অ্যান্ড সেনসিবিলিটি (১১ সেপ্টেম্বর)
জেন অস্টেনের ক্লাসিক উপন্যাসের নতুন অভিযোজন।
ক্লে ফেস (১১ সেপ্টেম্বর)
ডিসির নতুন সুপারভিলেন সিনেমা।
প্র্যাকটিকাল ম্যাজিক ২ (১৮ সেপ্টেম্বর)
নিকোল কিডম্যান ও স্যান্ড্রা বুলক ফিরে এসেছে জাদুতে।
ভেরিটি (২ অক্টোবর)
সাইকোলজিকাল থ্রিলার।
ডিগার (২ অক্টোবর)
অ্যাকশন সিনেমা, টম ক্রুজ অভিনীত।
দ্য সোশাল রেকনিং (৯ অক্টোবর)
ফেসবুকের ঘূর্ণন নিয়ে অ্যারন সর্কিনের চলচ্চিত্র।
স্ট্রিট ফাইটার (১৬ অক্টোবর)
রিউ ও কেন মাস্টার্সের লড়াই।
হোয়েলফল (১৬ অক্টোবর)
ডাইভার একটি তিমিতে ফেঁসে যাওয়া গল্প।
দ্য ক্যাট ইন দ্য হ্যাট (৬ নভেম্বর)
অ্যানিমেটেড সিনেমা, বিখ্যাত বিড়াল চরিত্রের নতুন অভিযান।
গডজিলা মাইনাস জিরো (৬ নভেম্বর)
জাপানের ভয়ঙ্কর দৈত্যের নতুন গল্প।
দ্য হাঙ্গার গেমস: সানরাইজ অন দ্য রিপিং (২০ নভেম্বর)
৫০তম হাঙ্গার গেমসের সকাল।
দ্য লেজেন্ড অফ আং: দ্য লাস্ট এয়ারবেন্ডার (৯ অক্টোবর)
অ্যানিমেশন, আং ও তার বন্ধুদের অভিযান।
দ্য গ্রেট বিয়ন্ড (১৩ নভেম্বর)
জে জে অ্যাব্রামসের নতুন সাই-ফাই সিনেমা।
ফকার ইন ল ও (২৫ নভেম্বর)
ফ্যামিলি কৌতুকের চতুর্থ পর্ব।
হেক্সড (২৫ নভেম্বর)
ডিজনি অ্যানিমেশন, এক অদ্ভুত কিশোরের জাদুকরী জীবন।
নারনিয়া (২৬ নভেম্বর)
গ্রেটা উইগের নতুন নারনিয়া অভিযোজন।
ভাইলেন্ট নাইট ২ (৪ ডিসেম্বর)
ডেভিড হারবার অভিনীত অ্যাকশন সিনেমা।
জুমানজি ৪ (১১ ডিসেম্বর)
ডওয়েন জনসন ও জ্যাক ব্ল্যাকের চতুর্থ অভিযান।
অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে (১৮ ডিসেম্বর)
মার্ভেল সুপারহিরোদের সংযুক্ত গল্প।
ডিউন: পার্ট থ্রি (১৮ ডিসেম্বর)
পল অ্যাট্রেইডসের কাহিনীর তৃতীয় অংশ।
অ্যাংরি বার্ডস ৩ (২৩ ডিসেম্বর)
প্রিয় পাখিরা ফের যুদ্ধক্ষেত্রে।
ওয়্যারউলফ (২৫ ডিসেম্বর)
মধ্যযুগীয় ব্রিটেনে ভয়ঙ্কর werewolves-এর গল্প।
দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অফ ক্লিফ বুথ (মুক্তির তারিখ নিশ্চিত নয়)
ক্লিফ বুথের নতুন অভিযান।
গুড সেক্স (মুক্তির তারিখ নিশ্চিত নয়)
নেটফ্লিক্সের রোমান্টিক কৌতুক, নাতালি পোর্টম্যান অভিনীত।
