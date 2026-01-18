গোপন ব্যালটের চমক ও নাটকীয়তায় শেষ হলো ভোটগ্রহণ

গোপন ব্যালটের চমক ও নাটকীয়তায় শেষ হলো ভোটগ্রহণ
অস্কার মনোনয়নের ভোটগ্রহণ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। ভোট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাকাডেমির ভেতরের নানা আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসছে চমকপ্রদ তথ্য। অভিজ্ঞ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যাচ্ছে, এবারের অস্কার লড়াই বিশ্লেষকদের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি অনিশ্চিত।
কিছু বিভাগে ফল প্রায় নিশ্চিত মনে হলেও কয়েকটি বিভাগে বড় ধরনের অঘটনের সম্ভাবনা রয়েছে। অনেকের মতে, পরিস্থিতি ২০০৩ সালের মতোই নাটকীয় হতে পারে।
‘এফ ওয়ান’ প্রভাব
পরিচালক জোসেফ কসিনস্কির ছবি ‘এফ ওয়ান’ প্রবীণ অ্যাকাডেমি সদস্যদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়। পুরোনো ধাঁচের বিনোদন হিসেবে ছবিটিকে তারা বেশ উপভোগ করছেন। সমালোচকদের উচ্ছ্বাস খুব বেশি না হলেও, সেরা চলচ্চিত্রের দশটি জায়গার একটিতে ঢুকে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি সম্পাদনা, শব্দ ও ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস বিভাগে মনোনয়নের সম্ভাবনাও শক্ত।
আন্তর্জাতিক ছবির ভোট ভাগাভাগি
আন্তর্জাতিক ছবির বিভাগে এবার প্রবল আগ্রহ থাকলেও সমস্যা তৈরি করেছে ভোট বিভাজন। নরওয়ের ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’, ব্রাজিলের ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’, দক্ষিণ কোরিয়ার ‘নো আদার চয়েস’ এবং ফ্রান্সের ‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট’ ছবিগুলো নজর কেড়েছে। তবে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’, যা সেরা চলচ্চিত্রসহ একাধিক বিভাগে জায়গা পেতে পারে। অন্যদিকে ‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট’ বড় ধরনের বঞ্চনার শিকার হতে পারে বলেও আলোচনা চলছে।
এ ছাড়া আলোচনায় রয়েছে তিউনিসিয়ার ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রাজাব’, জাপানের ‘কুকোহো’, ইরাকের ‘দ্য প্রেসিডেন্টস কেক’, সুইজারল্যান্ডের ‘লেট শিফট’, তাইওয়ানের ‘লেফট হ্যান্ডেড গার্ল’, জার্মানির ‘সাউন্ড অব ফলিং’।
পরিচালক বিভাগে হিসাব-নিকাশ
পরিচালক বিভাগে এবার আবেগের চেয়ে অঙ্ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পছন্দের ভোটিং ব্যবস্থার কারণে অতিরিক্ত ভোট অন্য প্রার্থীদের দিকে চলে যেতে পারে। পল থমাস অ্যান্ডারসনের ছবির পক্ষে অতিরিক্ত ভোট পড়লে, সেই ভোট ছড়িয়ে যেতে পারে জশ স্যাফদি, গিয়েরমো দেল তোরো, ইয়াকিম ট্রিয়ার বা রায়ান কুগলারের দিকে। ফলে শেষ মুহূর্তে তালিকা বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
সেরা অভিনেতা: সাতজনের লড়াই
সেরা অভিনেতা বিভাগে লড়াইয়ে রয়েছেন টিমোথি শ্যালামে, লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, ইথান হক, মাইকেল বি জর্ডান, ওয়াগনার মউরা, জেসি প্লেমন্স এবং চমক হিসেবে জোয়েল এডগারটন। এখানে ব্যক্তিগত অভিনয়ের পাশাপাশি পুরো ছবির শক্তিও বড় ভূমিকা রাখছে।
সেরা অভিনেত্রী: সবচেয়ে অনিশ্চিত
এই বিভাগে বড় ধরনের অঘটনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। নিশ্চিত নাম হিসেবে কেবল ধরা হচ্ছে জেসি বাকলিকে। এমা স্টোন, রেনাতে রেইনসভে, কেট হাডসন, চেজ ইনফিনিটি—সবারই সুযোগ আছে। পাশাপাশি আলোচনায় আছেন আমান্ডা সেফ্রিড, টেসা থম্পসন ও ইভা ভিক্টর।
তথ্যচিত্র ও আন্তর্জাতিক বিভাগ: ফাঁদ
তথ্যচিত্র ও আন্তর্জাতিক বিভাগে অনেক সময়ই আলোচিত ছবিগুলো শেষ পর্যন্ত বাদ পড়ে যায়। এবারও সেই ঝুঁকি রয়ে গেছে।
সহ-অভিনয় বিভাগ
সহ-অভিনেতা বিভাগে এগিয়ে আছেন বেনিসিও দেল তোরো, শন পেন, জ্যাকব এলোরদি, পল মেসকাল ও স্টেলান স্কারসগার্ড। সহ-অভিনেত্রী বিভাগে সম্ভাব্য নাম অ্যামি ম্যাডিগান, টেয়ানা টেলর, উনমি মোসাকু এবং ইনগা ইবসডটার লিলিয়াস।
শিল্পী বিভাগে চমক
কারিগরি বিভাগে ‘সিনার্স’, ‘হ্যামনেট’, ‘মার্টি সুপ্রিম’, ‘নুরেমবার্গ’ ছবিগুলো চমক দেখাতে পারে।
এখন আলোচনা চলছে, অস্কার মনোনয়ন ঘোষণার সকালটি কেমন হতে পারে? ভ্যারাইটি দাবি করছে, সবকিছু পূর্বাভাস অনুযায়ী গেলে বেশিরভাগ অনুমান মিলে যাবে। অথবা ২০০৩ সালের মতো এক অপ্রত্যাশিত বছর অপেক্ষা করছে, যেখানে শেষ মুহূর্তে সব হিসাব ওলটপালট হয়ে যেতে পারে।
গোপন ব্যালট: সেরা চলচ্চিত্র (নির্বাচিত)
ভোটার ১
ব্লু মুন
ট্রেন ড্রিমস
স্প্রিংস্টিন: ডেলিভার মি ফ্রম নো হোয়্যার
মার্টি সুপ্রিম
নুরেমবার্গ
ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার
উইকেড: ফর গুড
এলা ম্যাকে
হ্যামনেট
নুভেল ভাগ
ভোটার ২
সেরা অভিনেতা
ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার – লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও
মার্টি সুপ্রিম – টিমোথি শ্যালামে
বুগোনিয়া – জেসি প্লেমন্স
সং সং ব্লু – হিউ জ্যাকম্যান
জে কেলি – জর্জ ক্লুনি
সেরা অভিনেত্রী
সং সং ব্লু – কেট হাডসন
ইফ আই হ্যাড লেগস আইড কিক ইউ – রোজ বাইর্ন
ডাই মাই লাভ – জেনিফার লরেন্স
বুগোনিয়া – এমা স্টোন
উইকেড: ফর গুড – আরিয়ানা গ্রান্ডে
ভোটার ৩
সিনার্স
ওয়েক আপ ডেড ম্যান
উইপনস
হ্যামনেট
সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু
এফ ওয়ান
ফ্রাঙ্কেনস্টাইন
রেন্টাল ফ্যামিলি
ওয়ারফেয়ার
মার্টি সুপ্রিম
ভোটার ৪
নুভেল ভাগ
নুরেমবার্গ
সিনার্স
বুগোনিয়া
ফ্রাঙ্কেনস্টাইন
ভোটার ৫
ট্রেন ড্রিমস
বুগোনিয়া
ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার
সিনার্স
মার্টি সুপ্রিম
দ্য লস্ট বাস
সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু
এ হাউস অব ডায়নামাইট
ব্ল্যাক ব্যাগ
দ্য সিক্রেট এজেন্ট
সব মিলিয়ে, ভোটারদের কথাবার্তা অনুযায়ী এবার অস্কার মনোনয়ন ঘোষণার দিন যে বড় ধরনের নাটকীয়তা ও চমক অপেক্ষা করছে তা বলাই যায়।
এলআইএ