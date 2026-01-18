  2. বিনোদন

এবার ভাইরাল নায়িকা মাহির পুরনো ভিডিও

প্রকাশিত: ০২:৫২ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
মাহিয়া মাহি

দেশীয় চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়িকা মাহিয়া মাহির একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটি মাত্র দেড় মিনিটের হলেও এতে মাহিকে রীতিমতো ঝলমলে ও প্রাণবন্ত অবস্থায় দেখা গেছে। ভিডিওটি প্রকাশের পর সেটিতে ভিউ এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ভক্তরা নতুন করে এর বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছেন।

সম্প্রতি টিকটকসহ সামাজিক মাধ্যমে ভিডিওটি ছড়িয়েছে। এটি মূলত অনেক আগের একটি ভিডিও। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সেটি মাহি পোস্ট করেছিলেন নিজের ফেসবুক আইডিতে। সেখানে মাহিকে দেখা যায় নাচে অংশ নিতে।

এদিকে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছেন মাহিয়া মাহি। সেখানে বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে সময় কাটানো মাহি নিয়মিত অভিনয় না করলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখনো সক্রিয়। ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য তিনি ভিডিও ও ছবি আপলোড করে থাকেন। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিও তার সেই নিয়মিত আপডেটের অংশ।

ঢাকাই সিনেমার নায়িকা মাহিকে সর্বশেষ শাকিব খানের ‘রাজকুমার’ ছবিতে ক্যামিও চরিত্রে দেখা গেছে। এরপর অভিনয়ে নিয়মিত ব্যস্ততা না থাকলেও মডেলিং এবং সামাজিক মাধ্যমে সরব থাকার কারণে তাকে ভিন্ন ভিন্ন সাজে দেখা মেলে।

ব্যক্তিগত জীবনের কারণে মাহি মাঝে মাঝে সমালোচনা ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছেন। তবে সবকিছুকে পেছনে ফেলে নতুন উদ্যমে তিনি নিজেকে গড়ে তুলছেন। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি সেই পরিবর্তনের একটি প্রতিফলন।

ভক্তদের এখন প্রশ্ন, মাহি কি আবার নিয়মিত অভিনয়ে ফিরবেন? এর সঠিক উত্তর সময়ের অপেক্ষায়। আপাতত তাদের জন্য আনন্দের বিষয় হল মাহির পুরনো ভিডিও দেখেই উপভোগ করতে পারা এবং তার নতুন উদ্যমের ঝলক পাওয়া।

মাহির এই ভিডিও ভক্তদের মধ্যে নতুন আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে। এটি প্রমাণ করছে যে নায়িকার জনপ্রিয়তা এখনও অটুট।

 

